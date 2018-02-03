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Posted 3 февраля 2018, 07:17

Published 3 февраля 2018, 07:17

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Голкипера «СКА-Хабаровска» признали автором лучшего сэйва

3 февраля 2018, 07:17
Сюжет
Спорт27
Александр Довбня сумел опередить Игоря Акинфеева в рейтинге симпатий болельщиков

Голкипер «СКА-Хабаровск» Александр Довбня стал автором лучшего сэйва первой части сезона Российской футбольной премьер-лиги. Онлайн-голосование завершилось сегодня на портале «Матч-ТВ».

Довбня получил 44 процента голосов, уверенно опередив голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который набрал всего 27 процентов. Остальные претенденты не вышли за предел девяти процентов голосов.

Хабаровский голкипер отличился в матче СКА-ЦСКА 18 ноября 2017 года, эффектно отбив дальний удар, направленный полузащитником ЦСКА Бибрасом Нахто в левый верхний угол ворот хабаровчан. Тем не менее, гостям тогда удалось победить со счетом 2:4.

Как уже сообщало РИА Восток-Медиа, голкипер хабаровского футбольного клуба СКА Довбня претендует на приз «Вратарь года имени Льва Яшина». Вратарь дальневосточной команды лидирует в голосовании и пока оставляет далеко позади коллег из клубов российской Премьер-лиги и национальной сборной.

#Хабаровский край#Видео#Спорт27#Футбол
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