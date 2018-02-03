Голкипера «СКА-Хабаровска» признали автором лучшего сэйва

Как уже сообщало РИА Восток-Медиа, голкипер хабаровского футбольного клуба СКА Довбня претендует на приз «Вратарь года имени Льва Яшина». Вратарь дальневосточной команды лидирует в голосовании и пока оставляет далеко позади коллег из клубов российской Премьер-лиги и национальной сборной.