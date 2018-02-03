Роспотребнадзор нашёл кишечную палочку в хабаровской гимназии № 3

Posted 3 февраля 2018, 05:41
Published 3 февраля 2018, 05:41
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
«Новые случаи заражения острой кишечной инфекцией в хабаровской гимназии № 3 не регистрируются. В общеобразовательном учреждении продолжается комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию очага кишечной инфекции», — сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
По данным ведомства, в результате лабораторных исследований в смывах с оборудования пищеблока выявлены бактерии группы кишечной палочки. Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий продолжается.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на прошлой неделе в учебном заведении произошло массовое отравление учащихся. Количество детей и взрослых, подхвативших норовирус, достигло 113 человек и, по некоторым данным, впоследствии ещё немного увеличилось. За компанию «Контакт», которая организует питание в гимназии № 3 и в некоторых других школах, крепко взялись в краевом управлении Роспотребнадзора. Деятельность фирмы приостановили, двух поваров, которые работали в учреждении, отстранили от работы, а на руководство гимназии и ЗАО «Контакт» завели административные дела. Кроме того, следователи возбудили ещё и уголовное дело — за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Чтобы не допустить повторных вспышек, все школы, гимназии и лицеи дальневосточной столицы тщательно проверили.
Учебный процесс в учреждении власти Хабаровска планировали возобновить в субботу, 3 февраля. Впоследствии они приняли другое решение: о том, когда именно школьники и учителя вернутся в классы, пока не сообщается.