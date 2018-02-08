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Posted 8 февраля 2018, 02:41

Published 8 февраля 2018, 02:41

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Для Хабаровска в китайском Хогане хотят открыть центр беспошлинной торговли

8 февраля 2018, 02:41
Сюжет
КНР
Администрация Хабаровска провела встречу с китайской делегацией из города Хоган. С её главой Вэй Уджоу и. о. мэра Сергей Кравчук подписал план мероприятий по сотрудничеству на 2018 год. Стороны озвучили, что 10 февраля откроется путь беспошлинной торговли между Россией и Китаем.

Гости города намерены укреплять сотрудничество с Хабаровском в экономическом и культурном плане. В Хогане уже созданы благоприятные условия для предпринимателей из дальневосточной столицы, что подтвердил Сергей Кравчук. Там российские продукты пользуются большим спросом. Для дальнейшего развития предполагается открыть центр беспошлинной торговли.

Глава китайской делегации обозначил 2018-й годом сотрудничества между Китаем и Россией для города Хоган. В плане, который подписали стороны, предполагается взаимный обмен делегациями и создание информационной платформы между городами. Также проведут мероприятия для обмена опытом в сфере культуры, образования и туризма.

Стороны организуют конференцию для туристических компаний и педагогический форум для укрепления дружеских отношений между городами. Сергей Кравчук выступил с инициативой провести выставку фотографий Хабаровска в Хогане, пригласил китайских школьников на экономический форум и предложил сотрудничество союза деловых женщин дальневосточной столицы с женским обществом в КНР.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», первый центр беспошлинной торговли благодаря усилиям властей дальневосточной столицы и провинции Хэйлунцзян появился в приграничном Фуюане. Он открылся в июле 2015 года.

#Новости#Хабаровский край#Хабаровск#КНР#Развитие экономики#Торговля#Власть
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