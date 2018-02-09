Рабочие восстанавливают разрушенный виадук во Владивостоке

Вечером 8 февраля, подрядная организация «ВекторСтрой» проступила к монтажу новых конструкций лестничного схода. За минувшую ночь строители установили первый пролёт лестничного схода: два косоура (несущие балки, которые служат опорой для лестничного схода), усиленные стальными поясами и обработанные защитными составами Emaco, а также монолитные лестничные ступени. Кроме того, ступени заасфальтировали холодными асфальтобетонными смесями.