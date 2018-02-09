Рабочие восстанавливают разрушенный виадук во Владивостоке

Posted 9 февраля 2018, 03:16
Published 9 февраля 2018, 03:16
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Подрядчик начал монтировать конструкции лестничного схода надземного перехода на Некрасовском путепроводе после резонансного предновогоднего ДТП. Деньги на ремонт администрация Владивостока взяла из городского бюджета, но после уточнения суммы расходов её взыщут в виновника аварии, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Вечером 8 февраля, подрядная организация «ВекторСтрой» проступила к монтажу новых конструкций лестничного схода. За минувшую ночь строители установили первый пролёт лестничного схода: два косоура (несущие балки, которые служат опорой для лестничного схода), усиленные стальными поясами и обработанные защитными составами Emaco, а также монолитные лестничные ступени. Кроме того, ступени заасфальтировали холодными асфальтобетонными смесями.
«Работы проводятся в ночное время, чтобы не создавать помехи автотранспорту на самой оживленной магистрали города», - уточнили сотрудники управления дорог и благоустройства. В ночь с пятницы на субботу начнётся монтаж второго пролёта лестничного схода. Завершить восстановление виадука специалисты планируют к концу февраля.