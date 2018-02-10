Житель Владивостока прикинулся сантехником и обокрал пенсионерку

Правоохранители задержали по подозрению в мошенничестве 41-летнего мужчину без определённого места жительства. Раньше у злоумышленника уже были проблемы с законом. Рецидивиста доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю, на жителя Владивостока завели уголовное дело, а его самого по решению суда заключили под стражу. Теперь фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.