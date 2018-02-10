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Posted 10 февраля 2018, 07:14

Published 10 февраля 2018, 07:14

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Житель Владивостока прикинулся сантехником и обокрал пенсионерку

10 февраля 2018, 07:14
Сюжет
Пенсионеры
Он взял у доверчивой женщины пять тысяч рублей и скрылся, не выполнив работу

Во Владивостоке полиция поймала местного жителя, который нажился на доверчивости пенсионерки. Злоумышленник притворился сантехником, взял у неё деньги якобы на новые материалы и ушёл. Однако женщина больше не видела ни его, ни свои сбережения.

Сообщение от 77-летней горожанки о преступлении поступило в дежурную часть владивостокского отдела полиции. На место происшествия прибыли стражи порядка, они опросили заявительницу и возможных очевидцев случившегося. Оказалось, что злоумышленник попал в квартиру, представившись сантехником. Он проверил ванную комнату и сообщил, что нужен срочный ремонт. Мужчина взял у пенсионерки пять тысяч рублей на покупку новых материалов и ушёл. Больше он не возвращался.

Правоохранители задержали по подозрению в мошенничестве 41-летнего мужчину без определённого места жительства. Раньше у злоумышленника уже были проблемы с законом. Рецидивиста доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю, на жителя Владивостока завели уголовное дело, а его самого по решению суда заключили под стражу. Теперь фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

#Новости#Общество#Пенсионеры#Владивосток#Мошенничество
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