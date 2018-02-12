vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля 2018, 05:10

Published 12 февраля 2018, 05:10

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Кубай: право на «штормовое предупреждение» есть только у Росгидромета

12 февраля 2018, 05:10
МЧС и «народные синоптики», по словам руководителя Примгидромета, не могут делать таких объявлений

Главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал сегодня о главных задачах на 2018 год и предстоящем судьбоносном совещании в Новосибирске, а также поделился мнением о «народных синоптиках». Пресс-служба Примгидромета не стала упоминать Руслана Юрковского и его сайт «Маглипогода», достаточно популярный среди приморцев, но СМИ знают о судебной тяжбе между Росгидрометом и этим синоптиком-любителем.

«Я с уважением отношусь ко всем, кто посвящает себя этому интересному занятию и искренне желаю точных прогнозов. Но есть один нюанс, который должен понимать и помнить каждый синоптик: исключительное право на громкие слова «штормовое предупреждение» законодатель предоставил единственному, специально уполномоченному органу — Росгидромету, и никому больше, даже МЧС», - заявил Борис Кубай.

Он также порекомендовал: «Если народный синоптик обнаружил угрозу стихийного бедствия и считает необходимым предупредить о нем жителей Приморского края, я бы рекомендовал оперативно связаться с нашим дежурным синоптиком по телефону или электронной почте, изложить свои аргументы, услышать встречные. В результате вполне может родиться легитимное, официальное, штормовое предупреждение, не вызывающее ни у кого никаких сомнений».

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика