Кубай: право на «штормовое предупреждение» есть только у Росгидромета

Posted 12 февраля 2018, 05:10
Published 12 февраля 2018, 05:10
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал сегодня о главных задачах на 2018 год и предстоящем судьбоносном совещании в Новосибирске, а также поделился мнением о «народных синоптиках». Пресс-служба Примгидромета не стала упоминать Руслана Юрковского и его сайт «Маглипогода», достаточно популярный среди приморцев, но СМИ знают о судебной тяжбе между Росгидрометом и этим синоптиком-любителем.
«Я с уважением отношусь ко всем, кто посвящает себя этому интересному занятию и искренне желаю точных прогнозов. Но есть один нюанс, который должен понимать и помнить каждый синоптик: исключительное право на громкие слова «штормовое предупреждение» законодатель предоставил единственному, специально уполномоченному органу — Росгидромету, и никому больше, даже МЧС», - заявил Борис Кубай.
Он также порекомендовал: «Если народный синоптик обнаружил угрозу стихийного бедствия и считает необходимым предупредить о нем жителей Приморского края, я бы рекомендовал оперативно связаться с нашим дежурным синоптиком по телефону или электронной почте, изложить свои аргументы, услышать встречные. В результате вполне может родиться легитимное, официальное, штормовое предупреждение, не вызывающее ни у кого никаких сомнений».