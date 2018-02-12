Кубай: право на «штормовое предупреждение» есть только у Росгидромета

Главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал сегодня о главных задачах на 2018 год и предстоящем судьбоносном совещании в Новосибирске, а также поделился мнением о «народных синоптиках». Пресс-служба Примгидромета не стала упоминать Руслана Юрковского и его сайт «Маглипогода», достаточно популярный среди приморцев, но СМИ знают о судебной тяжбе между Росгидрометом и этим синоптиком-любителем.