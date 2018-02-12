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Posted 11 февраля 2018, 23:35

Published 11 февраля 2018, 23:35

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Сотрудникам «ДВ авиабазы» в Хабаровске выплатили 16 миллионов рублей

11 февраля 2018, 23:35
В дальневосточной столице прокуратура вмешалась в ситуацию с зарплатами на «Дальневосточной базе авиационной охраны лесов». За два последних месяца 2017 года работники не получили больше 16 миллионов рублей. Долги благодаря правоохранителям удалось в полном объёме погасить.

Сотрудники надзорного ведомства во время мониторинга статей в средствах массовой информации выявили проблемы с зарплатами на краевом государственном специализированном автономном учреждении «ДВ авиабаза». Работники прокуратуры организовали проверку и выяснили, что на предприятии за период с ноября по декабрь 2017 года накопилась задолженность перед 386 сотрудниками. Общая сумма составила больше 16 миллионов рублей.

Чтобы восстановить трудовые права работников, директору КГСАУ «ДВ авиабаза» внесли представление и объявили предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, предприятие и его руководителя привлекли к административной ответственности — обязали заплатить штрафы на общую сумму 40 тысяч рублей. Все принятые правоохранителями меры помогли вернуть работникам зарплату в полном объёме.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Прокуратура27#Зарплата#Долги по зарплате
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