Сотрудникам «ДВ авиабазы» в Хабаровске выплатили 16 миллионов рублей

Сотрудники надзорного ведомства во время мониторинга статей в средствах массовой информации выявили проблемы с зарплатами на краевом государственном специализированном автономном учреждении «ДВ авиабаза». Работники прокуратуры организовали проверку и выяснили, что на предприятии за период с ноября по декабрь 2017 года накопилась задолженность перед 386 сотрудниками. Общая сумма составила больше 16 миллионов рублей.