Сотрудникам «ДВ авиабазы» в Хабаровске выплатили 16 миллионов рублей

Posted 11 февраля 2018, 23:35
Published 11 февраля 2018, 23:35
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Сотрудники надзорного ведомства во время мониторинга статей в средствах массовой информации выявили проблемы с зарплатами на краевом государственном специализированном автономном учреждении «ДВ авиабаза». Работники прокуратуры организовали проверку и выяснили, что на предприятии за период с ноября по декабрь 2017 года накопилась задолженность перед 386 сотрудниками. Общая сумма составила больше 16 миллионов рублей.
Чтобы восстановить трудовые права работников, директору КГСАУ «ДВ авиабаза» внесли представление и объявили предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, предприятие и его руководителя привлекли к административной ответственности — обязали заплатить штрафы на общую сумму 40 тысяч рублей. Все принятые правоохранителями меры помогли вернуть работникам зарплату в полном объёме.