Ежегодная акция «Шаги здоровья» пройдёт в Хабаровске

В прошлом году мероприятие посетили около трех тысяч человек. Еженедельно встречу посещают от 50 до 70 горожан. Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в 2016 году в акции участвовала хабаровская епархия и рассказывала о духовных и телесных аспектах табачной зависимости. Первый раз акция «Шаги здоровья» прошла в Хабаровске в 2012 году. Аналогичные встречи проходят по всей России в рамках акции «Прогулка с врачом».