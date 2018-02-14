Ежегодная акция «Шаги здоровья» пройдёт в Хабаровске

Posted 14 февраля 2018, 07:27
Published 14 февраля 2018, 07:27
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
В этом году мероприятие приурочено к Международному дню охраны здоровья уха и слуха. Старт акции назначен на 3 марта в 11:00 у Гродековского музея. Маршрут прогулки в одну тысячу шагов составят индивидуально для каждой группы с учётом возраста и физических способностей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Участники оздоровительной акции смогут проконсультироваться с экспертами в сфере медицины — эндокринологами, кардиологами, терапевтами и другими специалистами. На встречах врачи расскажут о профилактике заболеваний, пользе физической активности и ответят на вопросы о питании. Темы встреч каждый раз меняются в зависимости от интересов аудитории.
В прошлом году мероприятие посетили около трех тысяч человек. Еженедельно встречу посещают от 50 до 70 горожан. Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в 2016 году в акции участвовала хабаровская епархия и рассказывала о духовных и телесных аспектах табачной зависимости. Первый раз акция «Шаги здоровья» прошла в Хабаровске в 2012 году. Аналогичные встречи проходят по всей России в рамках акции «Прогулка с врачом».
Такое неформальное общение с врачами просвещает жителей дальневосточной столицы в вопросах медицины и здорового образа жизни, учит бережно относиться к здоровью и информирует о профилактике инфекционных заболеваний.