Власти Хабаровска оборудуют системами видеофиксации 12 перекрёстков

Posted 14 февраля 2018, 06:14
Published 14 февраля 2018, 06:14
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
«Более 1,6 миллиарда рублей — в такую сумму, выделенную на условиях софинансирования из федерального, краевого и муниципального бюджетов, обойдется Хабаровску приведение в порядок 93,3 километра дорог в текущем году. В настоящий момент программа работ проходит согласование в «Росавтодоре» в Москве. 465 миллионов рублей мы планируем потратить на реконструкцию улицы Тихоокеанской и участка улицы Краснореченской от улицы Богачева до Прогрессивной. В общей сложности нам предстоит отремонтировать асфальтобетонное покрытие 66 различных объектов — на это отводится 1 миллиард 63 миллиона рублей», — рассказал начальник управления Олег Гроо.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, 50 миллионов рублей власти города намерены вложить в обустройство 12 перекрестков на опасных участках улично-дорожной сети. Их оснастят системами видеофиксации нарушений ПДД.
«Ежедневно на улицы Хабаровска выезжает до 120 тысяч автомобилей, и чтобы город не накрыл транспортный коллапс, связанный с дорожно-строительными работами, мы уже сейчас разрабатываем для себя большой график регулирования и перераспределения транспортных потоков. Направлять автомобильное движение на улицы, по которым можно объехать ремонтируемые участки, мы будем при помощи корректировки продолжительности горения сигналов светофоров», — подчеркнул Олег Гроо.