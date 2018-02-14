Власти Хабаровска оборудуют системами видеофиксации 12 перекрёстков

«Более 1,6 миллиарда рублей — в такую сумму, выделенную на условиях софинансирования из федерального, краевого и муниципального бюджетов, обойдется Хабаровску приведение в порядок 93,3 километра дорог в текущем году. В настоящий момент программа работ проходит согласование в «Росавтодоре» в Москве. 465 миллионов рублей мы планируем потратить на реконструкцию улицы Тихоокеанской и участка улицы Краснореченской от улицы Богачева до Прогрессивной. В общей сложности нам предстоит отремонтировать асфальтобетонное покрытие 66 различных объектов — на это отводится 1 миллиард 63 миллиона рублей», — рассказал начальник управления Олег Гроо.