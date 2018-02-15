По Владивостоку ездили два грязных автобуса

За день до этого мэр Виталий Веркеенко пообещал встретиться с коммерческими перевозчиками и уже в 2018 году добиться серьёзных изменений в сфере пассажирских перевозок. В связи с этим власти просят горожан звонить в управление транспорта по телефонам 261-43-34, 261-41-03. По вечерам и в выходные дни все обращения фиксирует автоответчик, после чего звонки анализируют специалисты.