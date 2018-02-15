По Владивостоку ездили два грязных автобуса

Posted 15 февраля 2018, 04:29
Published 15 февраля 2018, 04:29
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Наведение порядка с городским общественным транспортом Владивостока продолжилось на двух маршрутах: № 1 «Седанка – Окатовая – Змеинка» и № 49 «Ж/д вокзал – Вилкова – Окатовая». Перевозчики нарушили условия договора и выпустили на линию грязные автобусы, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Два автотранспортных предприятия – «ВАК» и «Влад Авто» - заплатят штрафы по 5 тысяч рублей. Причина – неудовлетворительное санитарное состояние автобусов. Именно такая сумма прописана в договоре о регулярных перевозках, который подписали в 2016 году 14 автотранспортных предприятий краевой столицы с городской администрацией. Один из пунктов договора гласит, что перевозчик обязан «обеспечить выпуск и работу на маршрутах технически исправных и находящихся в надлежащем санитарном состоянии пассажирских автобусов».
За день до этого мэр Виталий Веркеенко пообещал встретиться с коммерческими перевозчиками и уже в 2018 году добиться серьёзных изменений в сфере пассажирских перевозок. В связи с этим власти просят горожан звонить в управление транспорта по телефонам 261-43-34, 261-41-03. По вечерам и в выходные дни все обращения фиксирует автоответчик, после чего звонки анализируют специалисты.