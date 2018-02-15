Приморцы стали призёрами чемпионата мира по гребле на льду

«Гребцы из Находки, воспитанники Дальневосточного мореходного училища, несмотря на новый для них вид спорта, смогли показать своё мастерство. Они все тренировались и выступали на соревнованиях на лодках класса «Дракон» на воде, но во время этой гонки в Китае лодку надо было вести по льду и надо было грести палками с шипами. У наших членов сборной России это получилось очень достойно», — рассказал журналисту РИА «Восток-Медиа» президент федерации гребли Находки Константин Кириченко.