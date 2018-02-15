Приморцы стали призёрами чемпионата мира по гребле на льду

Posted 15 февраля 2018, 09:53
Published 15 февраля 2018, 09:53
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Приморские гребцы на лодках класса «Дракон» стали призёрами международного клубного чемпионата мира по гребле на лодках класса «Дракон» на льду. Чемпионат проходил с 9 по 12 февраля в китайском городе Цзилинь. Несмотря на жёсткую конкуренцию сильнейших команд гребцов из 15 стран, российская команда смогла завоевать серебро и бронзу на различных дистанциях.
«Гребцы из Находки, воспитанники Дальневосточного мореходного училища, несмотря на новый для них вид спорта, смогли показать своё мастерство. Они все тренировались и выступали на соревнованиях на лодках класса «Дракон» на воде, но во время этой гонки в Китае лодку надо было вести по льду и надо было грести палками с шипами. У наших членов сборной России это получилось очень достойно», — рассказал журналисту РИА «Восток-Медиа» президент федерации гребли Находки Константин Кириченко.
Второе место на этих соревнованиях завоевал Константин Хромов, а Максим Романчук и Александр Садыков вернулись домой с бронзовыми медалями. Всех призёров гонки готовил старший тренер городской федерации гребли Виктор Шпак. Члены российской сборной из Находки впервые попробовали свои силы в этом виде спорта.
Ранее по примеру соседей-китайцев ледяного «дракона» оседлали гребцы-любители Владивостока.