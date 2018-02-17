«Поздравляем, вы выиграли Audi А8»: приморцы продолжают верить мошенникам

Posted 17 февраля 2018, 07:54
Published 17 февраля 2018, 07:54
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Некоторые жители Приморского края, несмотря на предупреждения сотрудников правоохранительных органов, продолжают верить заманчивым СМС от незнакомцев. Среди таких ходовых сообщений – «Поздравляем! Вы выиграли Audi А8. Подробности по телефону». Также мошенники используют «запрещённый приём» - пугают родителей тем, что их дети попали в ДТП или другие неприятные ситуации.
Пресс-служба краевого управления МВД сегодня сообщила о возбуждении с начала 2018 года 40 уголовных дел по фактам мошеннических действий по телефону. В 19 случаях потерпевшие успели перечислить или отдать деньги, прежде чем поняли всё.
«Наиболее распространенный вид обмана по телефону – требование выкупа или взятки за освобождение якобы задержанного за совершение правонарушения или преступления родственника. Как правило, жертвами становятся пожилые люди, которых легче всего ввести в заблуждение. Звонки осуществляются рано утром или ночью, чтобы застать граждан врасплох. Злоумышленники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов либо самим попавшим в беду родственником. Потерпевшие потом утверждают, что голос звонившего был удивительно похож на голос их родных. Он просит передать денежные средства в определенной сумме для освобождения от уголовной ответственности родственника. Так, в Приморье, неоднократно злоумышленник представлялся как следователь по особо важным делам Игорь Николаевич Греков либо Дмитрий Александрович Никулин», - рассказали стражи порядка.