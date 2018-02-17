«Поздравляем, вы выиграли Audi А8»: приморцы продолжают верить мошенникам

«Наиболее распространенный вид обмана по телефону – требование выкупа или взятки за освобождение якобы задержанного за совершение правонарушения или преступления родственника. Как правило, жертвами становятся пожилые люди, которых легче всего ввести в заблуждение. Звонки осуществляются рано утром или ночью, чтобы застать граждан врасплох. Злоумышленники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов либо самим попавшим в беду родственником. Потерпевшие потом утверждают, что голос звонившего был удивительно похож на голос их родных. Он просит передать денежные средства в определенной сумме для освобождения от уголовной ответственности родственника. Так, в Приморье, неоднократно злоумышленник представлялся как следователь по особо важным делам Игорь Николаевич Греков либо Дмитрий Александрович Никулин», - рассказали стражи порядка.