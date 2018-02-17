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Posted 17 февраля 2018, 07:54

Published 17 февраля 2018, 07:54

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

«Поздравляем, вы выиграли Audi А8»: приморцы продолжают верить мошенникам

17 февраля 2018, 07:54
Сюжет
Происшествие
Следователи возбудили 40 новых уголовных дел по фактам телефонного «развода»

Некоторые жители Приморского края, несмотря на предупреждения сотрудников правоохранительных органов, продолжают верить заманчивым СМС от незнакомцев. Среди таких ходовых сообщений – «Поздравляем! Вы выиграли Audi А8. Подробности по телефону». Также мошенники используют «запрещённый приём» - пугают родителей тем, что их дети попали в ДТП или другие неприятные ситуации.

Пресс-служба краевого управления МВД сегодня сообщила о возбуждении с начала 2018 года 40 уголовных дел по фактам мошеннических действий по телефону. В 19 случаях потерпевшие успели перечислить или отдать деньги, прежде чем поняли всё.

«Наиболее распространенный вид обмана по телефону – требование выкупа или взятки за освобождение якобы задержанного за совершение правонарушения или преступления родственника. Как правило, жертвами становятся пожилые люди, которых легче всего ввести в заблуждение. Звонки осуществляются рано утром или ночью, чтобы застать граждан врасплох. Злоумышленники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов либо самим попавшим в беду родственником. Потерпевшие потом утверждают, что голос звонившего был удивительно похож на голос их родных. Он просит передать денежные средства в определенной сумме для освобождения от уголовной ответственности родственника. Так, в Приморье, неоднократно злоумышленник представлялся как следователь по особо важным делам Игорь Николаевич Греков либо Дмитрий Александрович Никулин», - рассказали стражи порядка.

#Новости#Происшествие
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