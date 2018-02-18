Хабаровские хоккеисты завоевали серебро на Красной площади

«Выступили достойно. Два года подряд играем в финале — это не может не радовать. Наверное, где-то это становится закономерным, потому что этапы состязаний в Детской лиге помогают командам готовиться, к тому же мы изменили формат отборочного турнира — провели его примерно по такой же схеме, как на Красной площади: по количеству игр, по продолжительности. Этот опыт для мальчишек оказался полезен», — объяснил председатель краевой федерации хоккея с мячом Олег Зиганшин.