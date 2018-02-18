Хабаровские хоккеисты завоевали серебро на Красной площади

Posted 18 февраля 2018, 06:21
Published 18 февраля 2018, 06:21
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Хабаровчане в финальной части всероссийских состязаний одержали три победы, один раз сыграли вничью и лишь в матче за золото потерпели поражение — уступили московской команде «Крылатское» со счётом 3:6.
«Выступили в силу своих возможностей, сыграли, как смогли, как готовились. Поставленную задачу выполнили — оказались в призёрах. Что касается финального матча, то мы допустили больше ошибок, чем соперник. Второй тайм мы выиграли, потому что сумели перестроиться, но разница в счёте, которая была сделана в первом тайме, не позволила нам сделать результата по итогам матча», — рассказал корреспонденту агентства тренер команды «Ерофей» Александр Сташко.
Показанным результатом специалист остался доволен, как и руководство федерации хоккея с мячом Хабаровского края. Несмотря на то, что в этом году команда из дальневосточной столицы не смогла повторить успех старших товарищей, которые год назад впервые выиграли Кубок Патриарха, серебро этого турнира считают высоким достижением.
«Выступили достойно. Два года подряд играем в финале — это не может не радовать. Наверное, где-то это становится закономерным, потому что этапы состязаний в Детской лиге помогают командам готовиться, к тому же мы изменили формат отборочного турнира — провели его примерно по такой же схеме, как на Красной площади: по количеству игр, по продолжительности. Этот опыт для мальчишек оказался полезен», — объяснил председатель краевой федерации хоккея с мячом Олег Зиганшин.
Соревнования на Красной площади позволили главному тренеру «Ерофея» увидеть слабые стороны своей команды, а также плюсы и минусы соперников. Опыт выступления на Кубке Патриарха поможет в финальной стадии других крупных состязаний — турнира на призы клуба «Плетеный мяч».
«Сейчас будем строить всю подготовку к этому турниру, исходя из опыта Кубка Патриарха. Посмотрел все команды, которые будут участвовать, уже знаем, как готовится к встрече с каждым соперником», — отметил Александр Сташко.
Большие впечатления у команды остались и от встречи с легендами русского хоккея — Николаем Дураковым, Михаилом Осинцевым и Евгением Иванушкиным. Юные спортсмены сделали фотографии с легендарными игроками, взяли у них автографы. По словам тренера «Ерофея» эти встречи надолго останутся у них в памяти.