Подтвердилась информация о массовых детских заболеваниях в Приморье

Posted 20 февраля 2018, 07:47
Published 20 февраля 2018, 07:47
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Панические сообщения об эпидемии детской кишечной инфекции, которые приходят на мессенджеры приморцев, оказались не совсем ложными. Проблема в крае действительно есть – просто её масштаб сильно преувеличивают. В ситуации разбирался корреспондент РИА «Восток-Медиа».
На этой неделе мессенджеры атаковала новая паническая рассылка. Авторы вирусного сообщения предупреждают жителей Приморского края про эпидемию детской кишечной инфекции. По региону якобы гуляет серьёзное кишечное заболевание, которое нещадно атакует малышей. «В инфекции уже не хватает мест! Детки болеют от самых маленьких (3 месяца) до младшей школы. Начинается рвотой и повышением температуры, красное горло. У малышей на вторые сутки понос. Сильная интоксикация у всех детей, температура сначала сбивается, далее стойкая 39,5», - значится в тексте рассылки.
В приморской администрации информацию об эпидемии назвали выдумкой. Дескать, больных детей сейчас больше – сезон такой. Однако, как оказалось, повод для беспокойства у родителей всё же имеется. После публикации материала на эту тему в редакцию РИА «Восток-Медиа» начали поступать обращения от жителей Владивостока. Они были возмущены тем, что чиновники не говорят всей правды. Проблема с детской заболеваемостью, как оказалось, действительно есть.
«В городе сейчас вспышка ротавируса. Наша дочка переболела, но не очень сильно. Участковый врач нам сказала, что в садиках группы закрывают из-за этой болезни. У многих знакомых дети болеют. У моего мастера группа в саду закрыта по ротавирусу», - сообщила жительница Владивостока Наталья.
Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь крайздрава Ксения Гусенцова, сейчас в Приморье действительно серьёзно вырос уровень заболеваемости ротавирусом. Это кишечная инфекция с симптомами, которые как раз попадают под описание болезни. «У нас действительно сейчас много детей болеют – как простудами, так и ротавирусом. Дело в том, что это сезонное заболевание – его пик приходится на зиму и начало на весны. Подвержены ему в основном дети. Но говорить о некой «вспышке», и тем более эпидемии, преждевременно. Эпидемиологический порог в крае не превышен», - отметила Ксения. Она добавила, что во Владивостоке детские отделения больниц заполнены примерно на 80 %: это существенная, но не критичная цифра.
Оценки, впрочем, дело субъективное. Факт в том, что из-за гуляющих по краю инфекций действительно начали закрывать группы в детских садах. Делается это, главным образом, в профилактических целях. Об этом корреспонденту агентства рассказали в приморском управлении Роспотребнадзора. «Это нормальная практика. Если в какой-то группе детского сада заболевает 20 процентов детей – работу группы временно останавливают. Мы таким образом не допускаем распространения инфекции. Если дети продолжат контактировать между собой, то их заболеет ещё большее количество, и проблема станет масштабной», - пояснила специалист ведомства. Практика понятная и, надо сказать, действенная. Действительно серьёзных вспышек ротавируса или ОРВИ в этом году не было. В Приморье за осень-зиму закрывали на карантин всего 5 учебных учреждений. Это очень небольшая цифра. В основном речь идёт о карантинных «каникулах» в отдельных классах или группах детского сада.
По словам приморских специалистов, сейчас число заболевших ротавирусом идёт на спад. Первое место по числу заражений постепенно переходит к простудам и гриппу. Так что сейчас родителям стоит думать, как защитить детей именно от этих болезней.