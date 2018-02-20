Подтвердилась информация о массовых детских заболеваниях в Приморье

Оценки, впрочем, дело субъективное. Факт в том, что из-за гуляющих по краю инфекций действительно начали закрывать группы в детских садах. Делается это, главным образом, в профилактических целях. Об этом корреспонденту агентства рассказали в приморском управлении Роспотребнадзора. «Это нормальная практика. Если в какой-то группе детского сада заболевает 20 процентов детей – работу группы временно останавливают. Мы таким образом не допускаем распространения инфекции. Если дети продолжат контактировать между собой, то их заболеет ещё большее количество, и проблема станет масштабной», - пояснила специалист ведомства. Практика понятная и, надо сказать, действенная. Действительно серьёзных вспышек ротавируса или ОРВИ в этом году не было. В Приморье за осень-зиму закрывали на карантин всего 5 учебных учреждений. Это очень небольшая цифра. В основном речь идёт о карантинных «каникулах» в отдельных классах или группах детского сада.