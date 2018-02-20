В Приморье бабушке, которую покусали бездомные собаки, заплатят 300 тысяч

В соответствии с действующим законодательством именно органы местного самоуправления должны исполнять обязанности по защите населения от безнадзорных животных. Прокурор обратился в суд, чтобы на законных основаниях потребовать от муниципалитета компенсировать пострадавшей пенсионерке моральный и физический ущерб.