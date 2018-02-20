vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля 2018, 01:35

Published 20 февраля 2018, 01:35

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

В Приморье бабушке, которую покусали бездомные собаки, заплатят 300 тысяч

20 февраля 2018, 01:35
Сюжет
Происшествие
Ответственность за случившееся понесёт администрация города

Суд обязал администрацию Дальнереченска выплатить пенсионерке, пострадавший от бездомных собак, 300 тысяч рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации краевой прокуратуры, в полицию обратилась 81-летняя местная жительница. Пожилая женщина рассказала о том, что её покусали бездомные собаки. Полученные травмы лишили пенсионерку возможности передвигаться. По данному факту Дальнереченская межрайонная прокуратура провела проверку.

В соответствии с действующим законодательством именно органы местного самоуправления должны исполнять обязанности по защите населения от безнадзорных животных. Прокурор обратился в суд, чтобы на законных основаниях потребовать от муниципалитета компенсировать пострадавшей пенсионерке моральный и физический ущерб.

Суд обязал муниципалитет выплатить гражданке 300 тысяч рублей. Фактическое исполнение судебного решения после вступления его в законную силу проконтролирует сам прокурор.

#Новости#Происшествие#Бездомные животные#Бездомные собаки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика