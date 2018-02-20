В Приморье бабушке, которую покусали бездомные собаки, заплатят 300 тысяч

Posted 20 февраля 2018, 01:35
Published 20 февраля 2018, 01:35
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Суд обязал администрацию Дальнереченска выплатить пенсионерке, пострадавший от бездомных собак, 300 тысяч рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации краевой прокуратуры, в полицию обратилась 81-летняя местная жительница. Пожилая женщина рассказала о том, что её покусали бездомные собаки. Полученные травмы лишили пенсионерку возможности передвигаться. По данному факту Дальнереченская межрайонная прокуратура провела проверку.
В соответствии с действующим законодательством именно органы местного самоуправления должны исполнять обязанности по защите населения от безнадзорных животных. Прокурор обратился в суд, чтобы на законных основаниях потребовать от муниципалитета компенсировать пострадавшей пенсионерке моральный и физический ущерб.
Суд обязал муниципалитет выплатить гражданке 300 тысяч рублей. Фактическое исполнение судебного решения после вступления его в законную силу проконтролирует сам прокурор.