Среди самых туристических регионов России Хабаровский край на 39-м месте

Posted 21 февраля 2018, 07:38
Published 21 февраля 2018, 07:38
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Среди регионов Дальнего Востока первый по туризму — Приморский край. Он вошёл в пятёрку лидеров в общем списке — четвёртое место. Его посетили более четырёх миллионов туристов в 2017 году, из них — 640 тысяч иностранцев, 420 тысяч из Китая. Это на 20 процентов больше, чем в 2016.
После него идёт Хабаровский край — 39 место, дальневосточную столицу в прошлом году посетили 600 тысяч человек. Поток туристов увеличился на 15 процентов по сравнению с 2016-м годом, это около 100 тысяч человек.
Далее на 53 строчке — Амурская область, популярность региона увеличилась на 30 процентов, в 2017 году Приамурье посетили 300 тысяч человек, 100 тысяч из них — китайские туристы.
Камчатский край на 58 месте увеличил приток туристов на два процента, его посетили более 200 тысяч человек, десять тысяч из которых — иностранцы. На 59 строчке в рейтинге — Якутия, 193 тысячи. И последней среди регионов-дальневосточников стала Сахалинская область — 170 тысяч туристов, включая 18 тысяч иностранных.
Рейтинг составили по результатам анализа статистики внутреннего туризма. 56,5 миллионов туристов путешествовали по России в 2017 году. Это на три процента больше, чем в 2016 году, а иностранцы совершили 19 миллионов поездок в Россию за девять месяцев в прошлом году.
Краснодарский край занял первое место в рейтинге. Его посетили почти 15,8 миллионов человек. Однако количество туристов по сравнению с 2016-м годом не увеличилось. Далее в тройке лидеров — Московская область (14,1 миллионов) и Республика Крым (5,4 миллионов). Поток туристов в Крым за прошлый год упал на три процента, то есть почти на 160 тысяч человек.