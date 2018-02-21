Среди самых туристических регионов России Хабаровский край на 39-м месте

Краснодарский край занял первое место в рейтинге. Его посетили почти 15,8 миллионов человек. Однако количество туристов по сравнению с 2016-м годом не увеличилось. Далее в тройке лидеров — Московская область (14,1 миллионов) и Республика Крым (5,4 миллионов). Поток туристов в Крым за прошлый год упал на три процента, то есть почти на 160 тысяч человек.