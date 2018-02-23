В Приморье разыскиваются родственники героя Сталинградской битвы

Posted 22 февраля 2018, 22:42
Published 22 февраля 2018, 22:42
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
В октябре 1942 года во время Сталинградской битвы погиб советский бронекатер БК-31. Спустя 75 лет, в ноябре 2017, корабль подняли со дна Волги. Изучение истории корабля и его экипажа привело к неожиданным результатам – оказалось, что следы ведут в Приморский край. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».
9 октября 1942 года в акватории Волги напротив Центрального района современного Волгограда в ходе артиллерийской дуэли был подбит и в последующем затонул советский бронекатер БК-31. Катер обнаружили летом 2016 года дайверы, – об этом подробно сообщало агентство novostivolgograda.ru. Спустя 75 лет в ходе многодневной и непростой операции БК-31 подняли на поверхность и отправили на местную cудоверфь для восстановления в качестве памятника. При этом обнаружились интересные подробности как гибели самого катера, так и судьбы некоторых членов экипажа. В помещениях катера обнаружили останки 11 человек.
«Во время работы на переправе под огнем противника БКА-31 получил пробоины в районе кормы, рубки и машинного отделения, в результате сел на мель на отмели острова Голодный. Командир катера убит, ранено 5 человек. Съёмка с мели временно прекращена в виду интенсивного артобстрела...», - говорится в оперативной сводке штаба Волжской военной флотилии за 9 октября 1942 года.
Согласно недавно рассекреченным документам, трое моряков в день гибели катера самовольно покинули его и вскоре были расстреляны перед строем за дезертирство. Под угрозой расстрела находился и ещё один член команды - политрук Пантелеев - за оставление катера не 9-го (когда БК-31 и погиб), а ещё 7-го октября. В итоге военный трибунал приговорил его к 6 годам лишения свободы. Впоследствии лишение свободы для него заменили отправкой в штрафную роту.
При этом после изучения полного именного списка военнослужащих «особого учёта» выяснилось, что случай с тремя расстрелянными краснофлотцами с БК-31 едва ли не единственный из нескольких сотен человек, когда к проштрафившимся морякам применялась крайняя мера.
«По прошествии многих лет трудно давать какую-либо оценку этим действиям и поступкам. Восстановить всю цепочку событий и настоящую историю бронекатера БК-31 должны военные историки. При этом вполне реально допустить и какую-то ошибку в самих донесениях, так и в причинах, побудивших военную прокуратуру вынести такой приговор», - отмечают «Новости Волгограда».
Но вернёмся к основной части экипажа, который предпочел героическую гибель вместе со своим кораблём, и прежде всего к личности командира бронекатера.
Согласно архивным данным, командовал кораблём уроженец Саратова 23-летний лейтенант Павел Архипович Никитин. Он погиб в один день со своим кораблём. По разным документальным источникам, его жена Анна Степановна Никитина проживала на тот момент либо во Владивостоке, либо в Горьком. При этом у Никитиной, проживавшей в Горьком, были другие инициалы, таким образом, версия о том, что жена Павла Никитина проживала во Владивостоке, представляется более вероятной.
Согласно учётной карточке Павла Никитина, его жена проживала по адресу: город Владивосток, улица Тормозная, дом 14. Данных о детях и иных родственниках в этом документе нет.
В наши дни улица Тормозная во Владивостоке переименована в улицу Марченко, и дома номер 14 на ней нет. Судя по всему, это был частный дом, который попал под снос и расселение в послевоенные годы. Попытка редакции РИА «Восток-Медиа» отыскать следы Анны Никитиной через органы Федеральной миграционной службы к успеху не привела – данные о гражданах, которые были сняты с учета много лет назад, в архивах паспортных столов не хранятся. Обращение в органы загс тоже дало неоднозначный результат, поскольку раскрытие личных данных граждан возможно при соблюдении определённых формальностей.
В поисках Анны Никитиной редакции помог депутат ЗС ПК Владимир Беспалов. В ответ на его депутатский запрос в департаменте записи актов гражданского состояния Приморского края ответили, что по результатам проведённой проверки установлена актовая запись от 16 апреля 1936 года о заключении брака Никитина Павла Архиповича и Пашковой Анны Степановны (1915 года рождения), составленная отделом загс по Ленинскому району Владивостока. Также выяснилось, что Анна Никитина умерла 17 июля 1990 года в Партизанске, о чём свидетельствует соответствующая актовая запись.
Данных о детях и иных возможных родственниках Павла и Анны Никитиных обнаружить не удалось, но это не значит, что таких людей нет. РИА «Восток-Медиа» обращается к читателям с просьбой: если кому-то что-то известно о родственниках и потомках Павла и Анны Никитиных, связаться с редакцией ([email protected]).
Остаётся добавить, что в настоящее время в Волгограде ведутся работы по созданию памятника бронекатеру БК-31 и его экипажу. Сам катер 2 февраля был установлен как временный экспонат у стен музея «Россия – моя история» .Найдены родственники некоторых членов экипажа, история бронекатера получила большой общественный резонанс. Поэтому розыск возможных родственников командира корабля имеет большое значение для увековечивания памяти о героях Великой Отечественной войны, имена которых возвращены из забвения.