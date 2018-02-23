В Приморье разыскиваются родственники героя Сталинградской битвы

В наши дни улица Тормозная во Владивостоке переименована в улицу Марченко, и дома номер 14 на ней нет. Судя по всему, это был частный дом, который попал под снос и расселение в послевоенные годы. Попытка редакции РИА «Восток-Медиа» отыскать следы Анны Никитиной через органы Федеральной миграционной службы к успеху не привела – данные о гражданах, которые были сняты с учета много лет назад, в архивах паспортных столов не хранятся. Обращение в органы загс тоже дало неоднозначный результат, поскольку раскрытие личных данных граждан возможно при соблюдении определённых формальностей.