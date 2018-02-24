Во Владивостоке на татами сошлись около 100 юных каратистов

«Наше первенство проходит в двух дисциплинах. В дисциплине ката чем старше пояс, тем сложнее комплекс упражнений. Юные каратисты показывают технику ударов, перемещение в стойке, умение держать баланс и правильно дышать. За своё выступление ребята получают оценки от судей. В кумитэ выступают с 12 лет. Тут уже более подготовленные спортсмены, которые могут показать себя в схватке», — рассказал главный судья соревнований Игорь Забелин.