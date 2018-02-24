Во Владивостоке на татами сошлись около 100 юных каратистов

Posted 24 февраля 2018, 07:47
Published 24 февраля 2018, 07:47
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
В столице Приморья сегодня, 24 февраля, состоялось первенство Владивостока по киокусинкай, посвящённое Дню защитника Отечества. В поединках сошлись порядка 100 юных каратистов от 8 до 15 лет, продемонстрировав технику одного из самых известных восточных единоборств.
«Наше первенство проходит в двух дисциплинах. В дисциплине ката чем старше пояс, тем сложнее комплекс упражнений. Юные каратисты показывают технику ударов, перемещение в стойке, умение держать баланс и правильно дышать. За своё выступление ребята получают оценки от судей. В кумитэ выступают с 12 лет. Тут уже более подготовленные спортсмены, которые могут показать себя в схватке», — рассказал главный судья соревнований Игорь Забелин.
Как отмечают организаторы соревнований, в Академии киокусинкай Владивостока занимаются порядка 350 человек. Дети принимаются в секции с семи лет, а в некоторых условиях их берут даже с пяти — это зависит от взглядов тренера.
По информации пресс-службы администрации Владивостока, занятие карате даёт возможность ребенку физически окрепнуть, делает его морально устойчивым и дисциплинированным. Поэтому киокусинкай остаётся популярным восточным единоборством и собирает полные залы на чемпионатах различного уровня.