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Posted 25 февраля 2018, 04:30

Published 25 февраля 2018, 04:30

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Во Владивостоке восстановили линию для троллейбуса № 11

25 февраля 2018, 04:30
Сюжет
Общественный транспорт
На маршрут «рогатый» транспорт выйдет уже на следующей неделе

Во Владивостоке все выходные сотрудники ОАО «Электрический транспорт» монтировали новые контактные провода для троллейбусного маршрута № 11. Возобновить движение по маршруту «Клиническая больница — Автовокзал» городские власти планируют на следующей неделе.

Специалисты восстановили 410 метров контактной линии, накануне завершив монтаж нового контактного провода. Сейчас они проверяют крепежи и изоляцию, а вскоре «Электрический транспорт» планирует сделать тестовый запуск движения по линии.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, запустить троллейбусы по 11 маршруту планируется в начале следующей недели. На линию выйдут четыре троллейбуса, в том числе новый электротранспорт для маломобильных групп граждан, закупленный по программе «Доступная среда». Машина вместимостью 82 пассажира оборудована специальным пандусом для инвалидов-колясочников, а также системой визуального оповещения, с помощью которой информацию об остановках на электронном табло смогут узнать слабослышащие граждане.

Напомним, задачу скорейшего возобновления движения по троллейбусному маршруту во Владивостоке ставил глава города Виталий Веркеенко. Вынужденная приостановка движения троллейбусов на маршруте «Клиническая больница — Автовокзал» произошла в прошлом году во время капитального ремонта старой теплотрассы, когда потребовалась замена контактной сети. Новое оборудование закупили на одном из российских заводов.

#Новости#Общество#Владивосток#Общественный транспорт#Троллейбус
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