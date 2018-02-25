Во Владивостоке восстановили линию для троллейбуса № 11

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, запустить троллейбусы по 11 маршруту планируется в начале следующей недели. На линию выйдут четыре троллейбуса, в том числе новый электротранспорт для маломобильных групп граждан, закупленный по программе «Доступная среда». Машина вместимостью 82 пассажира оборудована специальным пандусом для инвалидов-колясочников, а также системой визуального оповещения, с помощью которой информацию об остановках на электронном табло смогут узнать слабослышащие граждане.