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Posted 28 февраля 2018, 06:51

Published 28 февраля 2018, 06:51

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Мэрия попросила владивостокцев оставить машины в гаражах и на стоянках

28 февраля 2018, 06:51
В приморской столице объявлена повышенная готовность к удару стихии

Больше сотни единиц техники стоят на готовности в столице Приморья, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на срочное сообщение муниципалитета. Согласно информации Примгидромета, во Владивостоке ожидается сильный снег. Он продолжится до полудня первого дня весны.

«К уборке последствий снегопада готовы выйти 105 единиц техники муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Убирать снег на тротуарах, пешеходных переходах и автобусных остановках будут больше 130 дорожных рабочих», говорится в сообщении мэрии Владивостока.

По заверению заместителя директора учреждения «Содержание городских территорий» Екатерины Золотоевой, снегоуборочная техника и дорожные рабочие готовы выйти на борьбу со стихией и работать в круглосуточном режиме.

«Традиционно первоочередное внимание уделим уборке снега на основных магистралях и городских дорогах. Затем звенья снегоуборочной техники зайдут в микрорайоны. На сложных спусках и подъёмах также планируется обработка дорожного полотна противогололёдными материалами», – уточнила замдиректора.

Власти Владивостока обратились к автолюбителям с просьбой по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте и не бросать машины вдоль дорог.

Все службы жизнеобеспечения получили распоряжение о повышенной готовности. Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо докладывать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

27 февраля, напоминает РИА «Восток-Медиа», Владивосток сковали серьёзные пробки. Небольшой снегопад, как обычно, привёл к внушительным проблемам с дорожным движением.

#Новости#Общество#Владивосток
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