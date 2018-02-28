Мэрия попросила владивостокцев оставить машины в гаражах и на стоянках

Больше сотни единиц техники стоят на готовности в столице Приморья, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на срочное сообщение муниципалитета. Согласно информации Примгидромета, во Владивостоке ожидается сильный снег. Он продолжится до полудня первого дня весны.