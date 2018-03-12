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Posted 11 марта 2018, 23:57

Published 11 марта 2018, 23:57

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Лже-электрик из Владивостока может оказаться за решёткой

11 марта 2018, 23:57
Сюжет
Мошенничество
Как выяснилось, мошенник совершает преступление не в первый раз

Участь лже-электрика из Валадивостока решит суд. Грабитель, представившийся работником сферы ЖКХ, обманул женщину на пять тысяч рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации краевого управления МВД, следователи отдела полиции Фрунзенского района Владивостока завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвинили в мошенничестве.

В дежурную часть поступило сообщение от 51-летней жительницы города о том, что её обманули. Потерпевшая рассказала о том, как злоумышленник пришёл к ней и представился электриком. По словам незнакомца, в квартире необходимо было заменить электросчётчик, но сначала - купить его. Под предлогом покупки нового прибора, вор взял у хозяйки деньги и скрылся. Причинённый ущерб женщина оценила в пять тысяч рублей.

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать 34-летнего ранее судимого жителя Владивостока. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Хищение чужого имущества путём обмана). В дальнейшем суд может назначить гражданину лишение свободы сроком до пяти лет.

#Новости#Мошенничество#Происшествие
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