Лже-электрик из Владивостока может оказаться за решёткой

В дежурную часть поступило сообщение от 51-летней жительницы города о том, что её обманули. Потерпевшая рассказала о том, как злоумышленник пришёл к ней и представился электриком. По словам незнакомца, в квартире необходимо было заменить электросчётчик, но сначала - купить его. Под предлогом покупки нового прибора, вор взял у хозяйки деньги и скрылся. Причинённый ущерб женщина оценила в пять тысяч рублей.