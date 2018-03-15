Метель повлияла на авиасообщение в Приморском крае

Циклон, ударивший по Приморскому краю в этот четверг, повлиял на авиасообщение в регионе. Перевозчики отменили два утренних местных рейса по краю, задерживается вылет ещё нескольких – как внутренних, так и межрегиональных, международных. Но это связано не только с погодой - главный аэропорт региона работает в штатном режиме. Корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сказали в пресс-службе, что взлётно-посадочная полоса расчищена.