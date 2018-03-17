Во Владивостоке накажут владельца элитной яхты

Posted 17 марта 2018, 05:31
Published 17 марта 2018, 05:31
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Во Владивостоке завели уголовное дело на владельце дорогой яхты. Приморец с помощью остроумной схемы укрылся от многомиллионных таможенных платежей, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Владелец элитной яхты из Владивостока стал фигурантом уголовного дела. Как оказалось, он смог полностью избежать уплаты налогов на свою «королеву морей». Яхту стоимостью 286,4 миллиона рублей приморец ввёз в страну с помощью гражданина Вьетнама. По закону, иностранцы, которые на один год ввозят свои яхты в качестве личного транспорта, освобождены от таможенных платежей.
Само собой, яхтой вьетнамец не пользовался. Приморец – фактический хозяин судна – катался на ней в своё удовольствие, а после и вовсе сдал её в аренду. После этого судном заинтересовались надзорные органы. Работники Дальневосточной таможни вместе с приморским управлением ФСБ раскрыли преступную схему. Теперь на предприимчивого судовладельца завели уголовное дело за неуплату таможенных платежей. Речь идёт об особо крупном размере – за ввоз яхты приморец должен был заплатить 75,4 миллиона рублей.
Теперь ему грозит либо крупный штраф (от 300 до 500 тысяч рублей), либо лишение свободы на срок до пяти лет.
Примечательно, что сама яхта приписана к порту на атолле Бикини, который расположен на Маршалловых островах. Обывателю он известен, в основном, по популярному мультсериалу «Губка Боб Квадратные Штаны». Действие мультика разворачивается именно на этом атолле. Однако слава у этого места более чем печальная - в середине XX века там проводились многочисленные ядерные испытания.
Стоит отметить, что неуплата таможенных платежей – довольно распространённое нарушение в Приморском крае. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о некоторых таких происшествиях. Так, прошлой весной находкинская компания «забыла» заплатить государству 4 миллиона рублей. Тогда правоохранители возбудили два уголовных дела. Суд учёл тот факт, что обвиняемые добровольно возместили нанесённый государству ущерб, и назначил штраф в размере 150 тысяч рублей каждому. В мае судебное решение вступило в силу.