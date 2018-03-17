Во Владивостоке накажут владельца элитной яхты

Само собой, яхтой вьетнамец не пользовался. Приморец – фактический хозяин судна – катался на ней в своё удовольствие, а после и вовсе сдал её в аренду. После этого судном заинтересовались надзорные органы. Работники Дальневосточной таможни вместе с приморским управлением ФСБ раскрыли преступную схему. Теперь на предприимчивого судовладельца завели уголовное дело за неуплату таможенных платежей. Речь идёт об особо крупном размере – за ввоз яхты приморец должен был заплатить 75,4 миллиона рублей.