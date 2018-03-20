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Posted 20 марта 2018, 01:57

Published 20 марта 2018, 01:57

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Полицейские прервали прогулку школьников по рельсам в Хабаровском крае

20 марта 2018, 01:57
Сюжет
Железная дорога
Сотрудники транспортной полиции прервали опасное путешествие троих несовершеннолетних в Хабаровском крае. На участке станции Новый Ургал внимание машиниста поезда привлекли подростки, которые шли вдоль железнодорожных путей.

Как сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по ДФО, информацию незамедлительно передали в линейный отдел полиции на станции. Работники железной дороги, проезжавшие на мотовозе, доставили детей в дежурную часть.

«Инспекторам по делам несовершеннолетних школьники из посёлка Чегдомын рассказали, что без ведома родителей отправились в Новый Ургал на автобусе — на прогулку. Денег на обратную дорогу у приятелей не было. Подростки отправились домой пешком. Опасаясь заблудиться, они решили идти по рельсам», — говорится в пресс-релизе.

Сотрудники транспортной полиции провели с несовершеннолетними жителями региона профилактическую беседу. Школьников передали законным представителям.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Железная дорога#Подростки#Поезд
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