Полицейские прервали прогулку школьников по рельсам в Хабаровском крае

Posted 20 марта 2018, 01:57
Published 20 марта 2018, 01:57
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по ДФО, информацию незамедлительно передали в линейный отдел полиции на станции. Работники железной дороги, проезжавшие на мотовозе, доставили детей в дежурную часть.
«Инспекторам по делам несовершеннолетних школьники из посёлка Чегдомын рассказали, что без ведома родителей отправились в Новый Ургал на автобусе — на прогулку. Денег на обратную дорогу у приятелей не было. Подростки отправились домой пешком. Опасаясь заблудиться, они решили идти по рельсам», — говорится в пресс-релизе.
Сотрудники транспортной полиции провели с несовершеннолетними жителями региона профилактическую беседу. Школьников передали законным представителям.