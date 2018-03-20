Полицейские прервали прогулку школьников по рельсам в Хабаровском крае

«Инспекторам по делам несовершеннолетних школьники из посёлка Чегдомын рассказали, что без ведома родителей отправились в Новый Ургал на автобусе — на прогулку. Денег на обратную дорогу у приятелей не было. Подростки отправились домой пешком. Опасаясь заблудиться, они решили идти по рельсам», — говорится в пресс-релизе.