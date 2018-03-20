Пожар в приюте для бездомных во Владивостоке вылился в уголовное дело

По данным РИА Новости, трое из четверых погибших при пожаре были прикованы к постели и просто не могли встать. «Один из четверых умер в реанимации – он до последнего вытаскивал людей из горящего дома. Трое, которые погибли в доме, — это люди, прикованные к постели (лежачие после инсульта)», - сообщил представитель приюта.