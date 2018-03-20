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Posted 20 марта 2018, 05:48

Published 20 марта 2018, 05:48

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Пожар в приюте для бездомных во Владивостоке вылился в уголовное дело

20 марта 2018, 05:48
Сюжет
Происшествие
СМИ: трое из четверых погибших были прикованы к постели

Прокуратура Приморского края проверяет информацию о сгоревшем приюте для бездомных во Владивостоке. Во время страшного пожара в краевом центре погибли четыре человека, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Ведомство установит, насколько была законна организованная деятельность по предоставлению услуг размещения граждан с круглосуточным пребыванием в здании. Проверка также прольёт свет на официальный статус объекта и на возможность размещения там граждан без определённого места жительства.

Следственный комитет Приморья по факту гибели людей во время пожара возбудил уголовное дело. Речь идёт о третьей части 109 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По данным РИА Новости, трое из четверых погибших при пожаре были прикованы к постели и просто не могли встать. «Один из четверых умер в реанимации – он до последнего вытаскивал людей из горящего дома. Трое, которые погибли в доме, — это люди, прикованные к постели (лежачие после инсульта)», - сообщил представитель приюта.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что страшный пожар произошёл в ночь с понедельника на вторник, 20 марта. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Во время ликвидации огня из здания вывели четверых человек, еще семерых – эвакуировали. Также на месте возгорания сотрудники МЧС обнаружили тела четырёх человек без признаков жизни.

По данным очевидцев, в сгоревшем здании находился приют для бездомных. Однако в следственном управлении СК РФ по Приморью такой информации нет.

#Новости#Происшествие
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