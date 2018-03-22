Борис Кубай рассказал, как выиграл миллион

«Я предложил заключить пари: тот, кто неверно определит погоду на завтра - проиграл. И вот тогда нам принесли карты, показания спутников и много всего прочего. Мой оппонент изучил всю предоставленную информацию и предсказал снег, на что я ответил обратное – снега не будет. В общем, мне пришлось поспорить на миллион, а должнику пришлось его отдать», - рассказал о своей победе начальник «Примгидромета».