Дорога жалости: печальная судьба объездного маршрута во Владивостоке

Речку давно загнали в бетон. В своё время через неё сделали бетонный мостик – попросту кинули бетонную плиту. Убрали её в 2014 году – после тайфуна. Вот что рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» один из работников автошколы ДОСААФ: «Там был тайфун какой-то сильный, под мост набился мусор, и получилась своеобразная плотина. Река остановилась, и хлынула на нашу территорию. Из-за этого даже какое-то обрушение сильное произошло. После этого плиту убрали. Я этого не застал, так как позже сюда устроился. Но коллеги рассказывали».