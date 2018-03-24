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Posted 23 марта 2018, 22:30

Published 23 марта 2018, 22:30

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Дорога жалости: печальная судьба объездного маршрута во Владивостоке

23 марта 2018, 22:30
В конце весны во Владивостоке начнут ремонтировать дорогу-дублёр проспекта 100-летия. Трасса, которая пролегает вдоль берега Амурского залива, сейчас находится в совершенно разбитом состоянии. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» посмотрел, что из себя представляет эта объездная дорога

«Двухполоска», идущая по берегу от парка Победы до Моргородка, существует уже долгое время, и некоторые знающие автомобилисты ею пользовались. Однако последние несколько лет эта дорога не функционирует. В 2014 году посреди дороги, возле автошколы ДОСААФ, убрали мост через реку Ишимку – так что «насквозь» проехать по ней пока нельзя. Но – обо всём по порядку.

Дорога-дублёр начинается между парком Победы и парком аттракционов «Фантазия» – то есть заехать на неё можно практически сразу после выезда на основную магистраль. Пролегает дорога по разбитым городским задворкам, через Шуйскую улицу. Этот прибрежный район представляет из себя отталкивающую смесь промзоны и постъядерной пустоши. Вокруг – грязь, горы мусора, дурно пахнующая речка и странные объекты непонятного назначения.

Этот участок дороги находится в довольно приличном состоянии – асфальт здесь неплохо сохранился, крупных ям нет. Скорее всего, это связано с тем, что машин здесь ездит не очень много.

Впрочем, отрезок с нормальной дорогой не очень большой. Всё меняется в районе железнодорожного переезда. Под мостом там можно проехать лишь на джипе или грузовике. Огромная колдобина, приправленная слоем льда и лужами, делает этот участок дороги малопроходимым для легковушек.

После переезда качество дороги нисколько не улучшается. Обрывается этот отрезок возле автомобильной школы ДОСААФ, на берегу реки Ишимки. Ещё на подъезде к автошколе висит вот такой знак.

Речку давно загнали в бетон. В своё время через неё сделали бетонный мостик – попросту кинули бетонную плиту. Убрали её в 2014 году – после тайфуна. Вот что рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» один из работников автошколы ДОСААФ: «Там был тайфун какой-то сильный, под мост набился мусор, и получилась своеобразная плотина. Река остановилась, и хлынула на нашу территорию. Из-за этого даже какое-то обрушение сильное произошло. После этого плиту убрали. Я этого не застал, так как позже сюда устроился. Но коллеги рассказывали».

На второй берег Ишимки – туда, где продолжается прибрежная дорога, попасть сложнее. Выезд (или съезд) с неё расположен в районе железнодорожного переезда между остановками «Проспект 100-летия Владивостока» и «Молодёжная». Сама трасса пролегает ниже железной дороги, мимо стоянки для катеров и яхт.

Состояние этого отрезка дороги, мягко говоря, неутешительное. Через каждые 20-30 метров на проезжей части встречаются огромные ямы, с приходом весны ставшие лужами.

Проехать там можно только на внедорожнике или грузовике – другие машины рискуют оставить в этих колдобинах подвеску. Так что неудивительно, что автомобилей там ездит совсем немного. Зато хватает бездомных собак - в этом районе они бегают целыми стаями.

В общем, ремонт объездной дороги будет, по всей видимости, делом непростым. Однако сделать это необходимо. Проспект 100-летия Владивостока является самой загруженной городской магистралью, и в утренний час пик там собираются огромные пробки. Дорога вдоль моря сможет немного разгрузить трассу – и серьёзно облегчить жизнь горожан.

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