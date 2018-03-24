Угнать льдину по-владивостокски смогли около 100 смельчаков

Угон льдины уже стал традиционным во Владивостоке. С приходом весны флешмоб с нетерпением ждут, как сами любители надувных досок, так и горожане, которые с интересом обсуждают происходящее. С каждым годом число желающих «оседлать» льдину увеличивается с геометрической прогрессией. Если прошлой весной на довольно опасное катание отважились чуть больше 30 человек, то сегодня число саперов возросло до 100.