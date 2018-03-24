Угнать льдину по-владивостокски смогли около 100 смельчаков

Posted 24 марта 2018, 13:28
Published 24 марта 2018, 13:28
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
В субботу, 24 марта, приморские любители sup-сёрфинга масштабно открыли новый сезон. По уже сложившейся традиции, экстремалы угнали одну из льдин, находившуюся рядом с берегом. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», в этот раз в числе смельчаков, желающих прокатиться по акватории Амурского залива верхом на ледяной глыбе, оказалось около ста человек.
Угон льдины уже стал традиционным во Владивостоке. С приходом весны флешмоб с нетерпением ждут, как сами любители надувных досок, так и горожане, которые с интересом обсуждают происходящее. С каждым годом число желающих «оседлать» льдину увеличивается с геометрической прогрессией. Если прошлой весной на довольно опасное катание отважились чуть больше 30 человек, то сегодня число саперов возросло до 100.
Отправной точкой маршрута 24 марта стал Токаревский маяк. Собрав снаряжение, домашних питомцев и вооружившись хорошим настроением, почитатели морских прогулок отправились в путешествие на льдине. Благодаря слаженной гребле, кусок льда оказался довольно управляемым. По словам участников, заплыв прошёл на одном дыхании. Смельчаки смогли насладиться пейзажами, оценить прозрачность весеннего моря и даже потанцевать. Завершился флешмоб построением участников в виде надписи SUP. Фото и видео необычной акции уже покоряют просторы Интернета, набирая лайки и положительные отзывы. Однако стоит заметить, что без определённого уровня подготовки, подобное времяпровождение может закончиться плачевно.