«СКА-Хабаровск» попробует набрать очки в выездном матче против «Ахмата»

С тех пор дела двух представителей нижней части турнирной таблицы пошли по-разному. Грозненцы сумели набрать 26 очков и сейчас, занимая 11-ю строчку, вполне способны побороться за место в восьмёрке сильнейших команд турнира. «СКА-Хабаровск», напротив, результативных баллов не видел давно — а потому замыкает таблицу и вряд ли сумеет потеснить со своего места хоть кого-то из соседей. Идущий предпоследним пермский «Амкар» опережает «армейцев» на 10 очков.