Ринат Билялетдинов покидает «СКА-Хабаровск»

«После игры у нас состоялась беседа с Ринатом Саяровичем. Мы обсудили игру команды в последних матчах и дальнейшие турнирные перспективы. В этой оценке мы пришли к общему знаменателю: ни клуб, в лице Попечительского совета, ни тренер не удовлетворены сложившимся положением вещей - прежде всего результатном в виде набранных очков. Поэтому решение о прекращении трудовых отношений по обоюдному согласию, стало, в своём роде, выходом из ситуации. И, хочу подчеркнуть, что это - обоюдное решение. Также хочу добавить, что перед тренерским штабом во главе с Ринатом Саяровичем изначально стояла непростая задача - попытаться сохранить команду в РФПЛ и выйти в полуфинал Кубка России. И главный тренер делал все от себя зависящее, чтобы ее решить. К сожалению, в футболе, как и в жизни, сумма приложенных усилий не всегда даёт положительный результат. Не хочется делать сейчас какие-либо выводы, что называется, по горячим следам. Нужно время, чтобы понять причины неудач. В любом случае, Попечительский совет клуба искренне признателен Ринату Саяровичу за то что он в начале этого года согласился возглавить команду и за проделанную работу. Каждый тренер, который работал в СКА, оставил в нем частичку себя, привнёс команде что-то новое, полезное. И Ринат Саярович не исключение», - рассказал Кандалинцев.