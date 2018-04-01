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Posted 1 апреля 2018, 03:54

Published 1 апреля 2018, 03:54

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Ринат Билялетдинов покидает «СКА-Хабаровск»

1 апреля 2018, 03:54
Сюжет
Спорт
Попечительский Совет ФК «СКА-Хабаровск» и главный тренер Ринат Билялетдинов приняли решение прекратить трудовые отношения по соглашению сторон. Тренерский штаб команды покидает и специалист по физической подготовке Евгений Бондаренко. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев прокомментировал отставку главного тренера команды Рината Билялетдинова.

«После игры у нас состоялась беседа с Ринатом Саяровичем. Мы обсудили игру команды в последних матчах и дальнейшие турнирные перспективы. В этой оценке мы пришли к общему знаменателю: ни клуб, в лице Попечительского совета, ни тренер не удовлетворены сложившимся положением вещей - прежде всего результатном в виде набранных очков. Поэтому решение о прекращении трудовых отношений по обоюдному согласию, стало, в своём роде, выходом из ситуации. И, хочу подчеркнуть, что это - обоюдное решение. Также хочу добавить, что перед тренерским штабом во главе с Ринатом Саяровичем изначально стояла непростая задача - попытаться сохранить команду в РФПЛ и выйти в полуфинал Кубка России. И главный тренер делал все от себя зависящее, чтобы ее решить. К сожалению, в футболе, как и в жизни, сумма приложенных усилий не всегда даёт положительный результат. Не хочется делать сейчас какие-либо выводы, что называется, по горячим следам. Нужно время, чтобы понять причины неудач. В любом случае, Попечительский совет клуба искренне признателен Ринату Саяровичу за то что он в начале этого года согласился возглавить команду и за проделанную работу. Каждый тренер, который работал в СКА, оставил в нем частичку себя, привнёс команде что-то новое, полезное. И Ринат Саярович не исключение», - рассказал Кандалинцев.

До ближайшей игры с «Амкаром» клуб планирует объявить имя нового главного тренера команды. Руководство клуба благодарит тренеров за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», ФК «СКА-Хабаровск» прервал серию поражений, которая перед этим достигла десяти официальных матчей, включая один кубковый. «Армейцы» на выезде выдержали напор грозненского «Ахмата» и сумели положить в свою небогатую копилку одно очко. Матч завершился вничью. При этом серия без побед для дальневосточников продолжилась — в чемпионате России она достигла 12 игр.

#Новости#Хабаровский край#Спорт#Футбол
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