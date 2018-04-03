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Posted 3 апреля 2018, 02:14

Published 3 апреля 2018, 02:14

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Расследование убийства на пасеке в Хабаровском крае завершилось

3 апреля 2018, 02:14
Сюжет
Суд
В Хабаровском крае перед судом предстанет 56-летний сторож пасеки, обвиняемый в убийстве коллеги. Расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины завершено.

Как уже писало РИА «Восток-Медиа», преступление произошло 7 января. По версии следствия, на пасеку, расположенную в 39 километрах от села Литовка Хабаровского района, пришёл сторож с соседней пасеки. Он обнаружил, что один из работников мёртв, а второй, вооружённый охотничьим ружьём, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Гость отобрал у нетрезвого мужчины оружие, покинул пасеку, пришёл в село и сообщил об увиденном.

На место происшествия прибыли следователи и полицейские. Подозреваемый в убийстве рассказал, что вместе с 54-летним коллегой охранял пасеку, а 31 декабря они поругались. Обвиняемому не понравилось, что его напарник готовит еду грязными руками, и злоумышленник выстрелил в коллегу из ружья. Пуля попала в грудь, от полученного ранения мужчина скончался на месте.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Хабаровскому краю, после преступления сторож не стал сообщать об этом в полицию, всю неделю он пил алкоголь вплоть до задержания.

Следователи собрали достаточную базу доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Суд#Следствие#Убийство
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