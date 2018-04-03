Расследование убийства на пасеке в Хабаровском крае завершилось

Как уже писало РИА «Восток-Медиа», преступление произошло 7 января. По версии следствия, на пасеку, расположенную в 39 километрах от села Литовка Хабаровского района, пришёл сторож с соседней пасеки. Он обнаружил, что один из работников мёртв, а второй, вооружённый охотничьим ружьём, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Гость отобрал у нетрезвого мужчины оружие, покинул пасеку, пришёл в село и сообщил об увиденном.