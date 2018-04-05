Во Владивостоке недоступна большая часть городских общественных туалетов

И это не говоря уже о том, что такое количество общественных туалетов для города с населением около семисот тысяч человек явно недостаточно. Вся надежда на, опять же, немногочисленные (и платные) биотуалеты, которые расположены в людных местах, и туалеты общественных заведений - торговых центров, кинотеатров, ресторанов и кафе. Впрочем, вопрос доступа в последние не очевиден. Так, в туалеты некоторых заведений общественного питания могут не пустить, если вы не являетесь их покупателем.