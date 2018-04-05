vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 апреля 2018, 22:40

Published 4 апреля 2018, 22:40

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Во Владивостоке недоступна большая часть городских общественных туалетов

4 апреля 2018, 22:40
Корреспондент РИА «Восток-Медиа» проверил, как работают и в каком состоянии находятся муниципальные общественные туалеты краевого центра.

Ранее информационное агентство сообщало о том, что глава Владивостока Виталий Веркеенко попросил ускорить реконструкцию общественного туалета на набережной Спортивной гавани.

Как уточнили в администрации Владивостока, бесплатные стационарные общественные туалеты, находящиеся на балансе муниципалитета, расположены по следующим адресам:

- сквер по улице Светланская, 44;

- сквер Муравьёва-Амурского (улица Лазо, 16-28);

- сквер Почётных граждан (в районе дома 18 по улице Комарова);

- сквер в районе памятника Ленина (привокзальная площадь, улица Посьетская, 24);

- в подземном переходе на пересечении улиц Светланская и Алеутская;

- в подземном переходе на пересечении улицы Светланская и Океанского проспекта;

- Адмиральский сквер (на пересечении улиц Петра Великого, в районе домов 4-8, и улицы Светланская, 48-50).

Оказалось, что большинство из перечисленных туалетов из этого списка к приёму посетителей не готовы. Более-менее цивилизованно решить этот вопрос можно только в подземных переходах на Светланской. Эти туалеты работают и находятся в приличном состоянии – там чисто, отсутствует неприятный запах, работают электросушилки для рук, и даже есть туалетная бумага.

На этом цивилизация заканчивается, поскольку остальные муниципальные общественные туалеты попросту закрыты. Причина того, почему вполне приличные с виду заведения оказались заперты, неизвестна. Впрочем, человеку, которому срочно необходимо посетить такое место, будет не до выяснения причин, по которым двери, отделяющие его от больших и малых неприятностей, внезапно оказались на замке.

И это не говоря уже о том, что такое количество общественных туалетов для города с населением около семисот тысяч человек явно недостаточно. Вся надежда на, опять же, немногочисленные (и платные) биотуалеты, которые расположены в людных местах, и туалеты общественных заведений - торговых центров, кинотеатров, ресторанов и кафе. Впрочем, вопрос доступа в последние не очевиден. Так, в туалеты некоторых заведений общественного питания могут не пустить, если вы не являетесь их покупателем.

#Катерина Кононенко#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика