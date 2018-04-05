Во Владивостоке недоступна большая часть городских общественных туалетов

Posted 4 апреля 2018, 22:40
Published 4 апреля 2018, 22:40
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Ранее информационное агентство сообщало о том, что глава Владивостока Виталий Веркеенко попросил ускорить реконструкцию общественного туалета на набережной Спортивной гавани.
Как уточнили в администрации Владивостока, бесплатные стационарные общественные туалеты, находящиеся на балансе муниципалитета, расположены по следующим адресам:
- сквер по улице Светланская, 44;
- сквер Муравьёва-Амурского (улица Лазо, 16-28);
- сквер Почётных граждан (в районе дома 18 по улице Комарова);
- сквер в районе памятника Ленина (привокзальная площадь, улица Посьетская, 24);
- в подземном переходе на пересечении улиц Светланская и Алеутская;
- в подземном переходе на пересечении улицы Светланская и Океанского проспекта;
- Адмиральский сквер (на пересечении улиц Петра Великого, в районе домов 4-8, и улицы Светланская, 48-50).
Оказалось, что большинство из перечисленных туалетов из этого списка к приёму посетителей не готовы. Более-менее цивилизованно решить этот вопрос можно только в подземных переходах на Светланской. Эти туалеты работают и находятся в приличном состоянии – там чисто, отсутствует неприятный запах, работают электросушилки для рук, и даже есть туалетная бумага.
На этом цивилизация заканчивается, поскольку остальные муниципальные общественные туалеты попросту закрыты. Причина того, почему вполне приличные с виду заведения оказались заперты, неизвестна. Впрочем, человеку, которому срочно необходимо посетить такое место, будет не до выяснения причин, по которым двери, отделяющие его от больших и малых неприятностей, внезапно оказались на замке.
И это не говоря уже о том, что такое количество общественных туалетов для города с населением около семисот тысяч человек явно недостаточно. Вся надежда на, опять же, немногочисленные (и платные) биотуалеты, которые расположены в людных местах, и туалеты общественных заведений - торговых центров, кинотеатров, ресторанов и кафе. Впрочем, вопрос доступа в последние не очевиден. Так, в туалеты некоторых заведений общественного питания могут не пустить, если вы не являетесь их покупателем.