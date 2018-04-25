Расходы Хабаровска увеличились на два миллиарда

Posted 25 апреля 2018, 07:32
Published 25 апреля 2018, 07:32
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Больше пятисот миллионов рублей направят на строительство трёх детских садов на улицах Краснодарской, Юности, в микрорайоне «Берёзки», а также на возведение школы в микрорайоне Строитель. При этом 157 миллионов рублей, запланированные на возведение школы в Волочаевском городке, тратить не будут — работы перенесли на 2020 год.
Дополнительно 23 миллиона рублей из муниципальной казны выделят на улучшение экологического состояния города: строительство и реконструкцию парков и скверов. Деньги направят и на подключение к городской системе канализации нескольких домов по улице Карла Маркса.
Для увеличения доходной части в Хабаровске собирают налоги. Как сообщает пресс-служба городской администрации, дополнительные деньги власти планируют выручить от сдачи в аренду городской земли и продажи муниципального имущества. В качестве субсидий и дотаций из бюджетов других уровней в муниципальную казну уже поступил 1 миллиард 880 миллионов рублей.
Общая сумма планируемых доходов бюджета дальневосточной столицы составит 14 миллиардов 685 миллионов рублей, расходов — 15 миллиардов 442 миллиона рублей.