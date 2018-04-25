Расходы Хабаровска увеличились на два миллиарда

Больше пятисот миллионов рублей направят на строительство трёх детских садов на улицах Краснодарской, Юности, в микрорайоне «Берёзки», а также на возведение школы в микрорайоне Строитель. При этом 157 миллионов рублей, запланированные на возведение школы в Волочаевском городке, тратить не будут — работы перенесли на 2020 год.