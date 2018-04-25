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Posted 25 апреля 2018, 07:32

Published 25 апреля 2018, 07:32

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Расходы Хабаровска увеличились на два миллиарда

25 апреля 2018, 07:32
Сюжет
Налоги
В дальневосточной столице депутаты городской Думы внесли корректировки в бюджет. В Хабаровске примерно на 2 миллиарда 117 миллионов рублей увеличились расходы. Почти полтора миллиарда из этой суммы пойдут на ремонт дорог.

Больше пятисот миллионов рублей направят на строительство трёх детских садов на улицах Краснодарской, Юности, в микрорайоне «Берёзки», а также на возведение школы в микрорайоне Строитель. При этом 157 миллионов рублей, запланированные на возведение школы в Волочаевском городке, тратить не будут — работы перенесли на 2020 год.

Дополнительно 23 миллиона рублей из муниципальной казны выделят на улучшение экологического состояния города: строительство и реконструкцию парков и скверов. Деньги направят и на подключение к городской системе канализации нескольких домов по улице Карла Маркса.

Для увеличения доходной части в Хабаровске собирают налоги. Как сообщает пресс-служба городской администрации, дополнительные деньги власти планируют выручить от сдачи в аренду городской земли и продажи муниципального имущества. В качестве субсидий и дотаций из бюджетов других уровней в муниципальную казну уже поступил 1 миллиард 880 миллионов рублей.

Общая сумма планируемых доходов бюджета дальневосточной столицы составит 14 миллиардов 685 миллионов рублей, расходов — 15 миллиардов 442 миллиона рублей.

#Детский сад#Финансирование#Налоги#Экономика#Хабаровск#Хабаровский край#Образование#Строительство и ремонт дорог#Новости#Бюджет
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