Врачи Приморья рассказали, как уберечь себя от клещевого энцефалита

Posted 25 апреля 2018, 22:46
Published 25 апреля 2018, 22:46
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Для многих не секрет, что энцефалит – достаточно тяжёлое заболевание, которое не всегда проходит бесследно. Заражённый вирусом человек может не знать о своём недуге 21 день. Современная медицина способна спасти жизнь, однако у переболевшего навсегда могут остаться паралич конечностей, нарушение слуха, речи и зрения, недержание и даже умственная отсталость.
К слову, в Приморье прививочная компания начинается в ноябре. Как отметила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Валентина Воронок, это связано с тем, что главные переносчики заболевания – клещи – активны более полугода.
«У нас в Приморском крае средний период активности клещей составляет 200 дней. Наиболее высокая активность наблюдается в мае и июне. Затем новая генерация происходит в августе. Стоит отметить, что вирус энцефалита передаётся из поколения в поколение эволюционного развития клещей. При этом важно, что период активности также зависит и от климата. В прошлом году в крае была тёплая осень, и мы зарегистрировали укус клеща у человека в ноябре», – рассказала специалист.
Валентина Воронок также отметила, что, несмотря на высокую активность, вирусоформность клещей в крае не высока. Приблизительно из сотни насекомых, заражёнными вирусом могут быть лишь два.
«В любом случае, это игра в «русскую рулетку» и никогда нельзя надеяться на авось. Сам по себе дальневосточный вирус клещевого энцефалита обладает чрезвычайной агрессивностью. Показатель летальности в крае за последние десять лет возрос и в семь раз стал выше, чем средний показатель по России», - подчеркнула Валентина Воронок.
Самой надёжной защитой против клещевого энцефалита является собственный иммунитет, который вырабатывается в ответ на вакцину, однако для этого тоже потребуется время. Сделать прививку необходимо как минимум за две недели до выезда на природу, при этом стоит помнить, что иммунная система укрепляется в течение месяца. Сама вакцинация также занимает некоторое время: после инъекции пациента наблюдает медработник в течение получаса. Далее, реакция может проявиться в течение 48 часов.
«Чаще всего прививка проходит быстро и не вызывает никаких проблем, однако в зависимости от особенностей организма у человека могут возникнуть температура, слабость, недомогание, покраснение и болезненность в месте инъекции. В этом случае мы просим ни в коем случае не трогать воспалённый участок кожи, а сразу же обратиться к специалисту. В постпрививочный период также рекомендуется ограничить свою активность на несколько дней», – рассказала заведующая центром вакцинопрофилактики ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» Елена Воробьёва.
К слову, на данный момент многие районные медучреждения уже на 100 процентов выполнили план вакцинации. Благодаря регулярности проведения процедур в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы, в Ханкайском раоне уже на протяжении 5 лет не регистрируется вирусный клещевой энцефалит.
«На данный момент мы привили 368 человек, из них 202 ребёнка, в том числе 15 детей до 6 лет и 187 школьников, а также более 30 пенсионеров. Помимо прочего к нам обращались за прививкой и добровольно. Отмечу, что план вакцинации населения выполнен более чем на 100 %. Это вакцины, которые мы получили за счёт краевого бюджета и личных средств граждан»,- рассказала корреспонденту агентства главный врач Ханкайской центральной районной больницы Виктория Ендовицкая.
К слову, на территории Приморья укусы клещей уже зафиксированы. По последним данным управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, в медучреждения региона обратились более 100 человек с присасыванием клещей. Больше всего обращений зафиксировано во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Арсеньеве. При этом, отмечают специалисты, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пострадавших сократилось.