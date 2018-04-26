Врачи Приморья рассказали, как уберечь себя от клещевого энцефалита

Самой надёжной защитой против клещевого энцефалита является собственный иммунитет, который вырабатывается в ответ на вакцину, однако для этого тоже потребуется время. Сделать прививку необходимо как минимум за две недели до выезда на природу, при этом стоит помнить, что иммунная система укрепляется в течение месяца. Сама вакцинация также занимает некоторое время: после инъекции пациента наблюдает медработник в течение получаса. Далее, реакция может проявиться в течение 48 часов.