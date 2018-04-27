Борис Кубай рассказал о приморской погоде на Первомай

«Судя по всему, самым теплым, но при этом и самым пожароопасным днем в Приморье выдастся воскресенье, 29 апреля. 30 апреля над краем будет проходить холодный атмосферный фронт, кое-где пройдут небольшие и умеренные дожди и фон температуры заметно понизится. В утренние часы 1 мая повсеместно будет достаточно свежо, но к полудню дневной прогрев сделает свое дело. А очередная порция приличного тепла начнет подходить к Приморью 4 мая».