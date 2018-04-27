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Posted 27 апреля 2018, 05:35

Published 27 апреля 2018, 05:35

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Борис Кубай рассказал о приморской погоде на Первомай

27 апреля 2018, 05:35
Сюжет
Погода
Самым теплым, но при этом и самым пожароопасным днем в Приморье выдастся воскресенье, 29 апреля, сообщил РИА «Восток-Медиа» глава приморского гидрометцентра.

Главный метеоролог Приморского края дал подробный прогноз на длинные выходные первой декады мая.

«Судя по всему, самым теплым, но при этом и самым пожароопасным днем в Приморье выдастся воскресенье, 29 апреля. 30 апреля над краем будет проходить холодный атмосферный фронт, кое-где пройдут небольшие и умеренные дожди и фон температуры заметно понизится. В утренние часы 1 мая повсеместно будет достаточно свежо, но к полудню дневной прогрев сделает свое дело. А очередная порция приличного тепла начнет подходить к Приморью 4 мая».

Напомним, что по распоряжению Роструда приморцы отдыхают 29 и 30 апреля, а также 1 и 2 мая. После этого граждане на два дня выйдут на работу, а 5 и 6 мая снова отдохнут. Вторую неделю мая разделит надвое один выходной - 9 мая, День Победы.

На 1 мая по центру Владивостока пройдет праздничная многотысячная колонна приморских тружеников. Из-за этого движение и парковка автотранспорта в этом районе будут ограничены в первой половине дня.

#Новости#Общество#Погода#Прогноз погоды#Первомай
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