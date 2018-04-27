Борис Кубай рассказал о приморской погоде на Первомай

Posted 27 апреля 2018, 05:35
Published 27 апреля 2018, 05:35
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Главный метеоролог Приморского края дал подробный прогноз на длинные выходные первой декады мая.
«Судя по всему, самым теплым, но при этом и самым пожароопасным днем в Приморье выдастся воскресенье, 29 апреля. 30 апреля над краем будет проходить холодный атмосферный фронт, кое-где пройдут небольшие и умеренные дожди и фон температуры заметно понизится. В утренние часы 1 мая повсеместно будет достаточно свежо, но к полудню дневной прогрев сделает свое дело. А очередная порция приличного тепла начнет подходить к Приморью 4 мая».
Напомним, что по распоряжению Роструда приморцы отдыхают 29 и 30 апреля, а также 1 и 2 мая. После этого граждане на два дня выйдут на работу, а 5 и 6 мая снова отдохнут. Вторую неделю мая разделит надвое один выходной - 9 мая, День Победы.
На 1 мая по центру Владивостока пройдет праздничная многотысячная колонна приморских тружеников. Из-за этого движение и парковка автотранспорта в этом районе будут ограничены в первой половине дня.