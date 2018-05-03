Приморцев попросили отказаться от поездок из-за ураганного ветра и дождей

Posted 2 мая 2018, 22:24
Published 2 мая 2018, 22:24
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
В связи с выходом глубокого циклона к побережью Приморского края днём в четверг, 3 мая, на большей территории края ожидаются сильные осадки в виде дождя, на горных перевалах — дождя со снегом. Их количество достигнет 15 — 40 миллиметров за 12 часов и менее.
По данным портала «Примпогода», во Владивостоке, местами в южной половине Приморья и на востоке края ожидаются очень сильные осадки с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов. Осадки будут сопровождаться ветром со скоростью 17-22 метра в секунду, на побережье 27-32 метра в секунду, у мысов порывами до 37 метров в секунду (ураган).
Кроме того, на реках Приморья ожидается подъём уровня воды до 1,5 метров, с подтоплением отдельных низких мест.
По сообщению пресс-службы мэрии, все службы жизнеобеспечения Владивостока находятся в состоянии повышенной готовности. Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно рекомендовало жителям и гостям края скорректировать свои планы на ближайший период и по возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов.