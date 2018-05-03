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Posted 2 мая 2018, 22:24

Published 2 мая 2018, 22:24

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Приморцев попросили отказаться от поездок из-за ураганного ветра и дождей

2 мая 2018, 22:24
На территории Приморского края действует штормовое предупреждение. Минувшей ночью дожди и ветер резко усилились, в некоторых районах до ураганных значений, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В связи с выходом глубокого циклона к побережью Приморского края днём в четверг, 3 мая, на большей территории края ожидаются сильные осадки в виде дождя, на горных перевалах — дождя со снегом. Их количество достигнет 15 — 40 миллиметров за 12 часов и менее.

По данным портала «Примпогода», во Владивостоке, местами в южной половине Приморья и на востоке края ожидаются очень сильные осадки с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов. Осадки будут сопровождаться ветром со скоростью 17-22 метра в секунду, на побережье 27-32 метра в секунду, у мысов порывами до 37 метров в секунду (ураган).

Кроме того, на реках Приморья ожидается подъём уровня воды до 1,5 метров, с подтоплением отдельных низких мест.

По сообщению пресс-службы мэрии, все службы жизнеобеспечения Владивостока находятся в состоянии повышенной готовности. Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно рекомендовало жителям и гостям края скорректировать свои планы на ближайший период и по возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что синоптики объявили в регионе штормовое предупреждение.

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