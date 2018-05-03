Приморцев попросили отказаться от поездок из-за ураганного ветра и дождей

По данным портала «Примпогода», во Владивостоке, местами в южной половине Приморья и на востоке края ожидаются очень сильные осадки с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов. Осадки будут сопровождаться ветром со скоростью 17-22 метра в секунду, на побережье 27-32 метра в секунду, у мысов порывами до 37 метров в секунду (ураган).