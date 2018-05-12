Синоптики пообещали Приморью типичное лето, дожди, грозы и шквалистый ветер

Posted 12 мая 2018, 10:51
Published 12 мая 2018, 10:51
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
По данным пресс-службы «Примгидромета», в начале следующей недели над дальневосточным регионом синоптические процессы будут типично летними. Над континентом активизируются циклоны, а над морями установится антициклон.
В континентальных районах Приморья период тёплой погоды, начавшийся 11 мая, сохранится. Ночью температурный фон ожидается в пределах от +8 до +13 градусов. Максимальная температура днём достигнет +18… +32 градусов. На побережье будет преобладать южный ветер с ещё холодного моря, поэтому здесь прохладней: ночью +2… +7, днём +10… +17 градусов. Дожди маловероятны.
В середине недели над Приморьем будут смещаться фронтальные разделы глубокого циклона, который с Китая выйдет на Хабаровский край. В регионе пройдут кратковременные дожди, возможны и грозы, а также шквалистые усиления ветра. Фронтальная облачность уменьшит как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. В результате минимальная температура ночью повысится, а максимальная понизится на 2–5 градусов.
На Владивосток в начале следующей недели будет поступать воздух с акватории Японского и Охотского морей, что обусловит облачную и прохладную погоду. Температура воздуха ночью составит +4… +6, днём +10… +13 градусов. В середине недели над городом пройдёт атмосферный фронт и вызовет в ночь на среду, 16 мая, небольшой дождь. После прохождения фронта начнёт поступать воздушная масса с континента, прояснит и потеплеет: ночная температура повысится до +8… +10, а днём воздух прогреется до +17… +20 градусов.