Синоптики пообещали Приморью типичное лето, дожди, грозы и шквалистый ветер

На Владивосток в начале следующей недели будет поступать воздух с акватории Японского и Охотского морей, что обусловит облачную и прохладную погоду. Температура воздуха ночью составит +4… +6, днём +10… +13 градусов. В середине недели над городом пройдёт атмосферный фронт и вызовет в ночь на среду, 16 мая, небольшой дождь. После прохождения фронта начнёт поступать воздушная масса с континента, прояснит и потеплеет: ночная температура повысится до +8… +10, а днём воздух прогреется до +17… +20 градусов.