Во Владивостоке водитель не заметил «Опу» и устроил аварию

Posted 14 мая 2018, 05:02
Published 14 мая 2018, 05:02
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Инцидент случился на дороге в районе Второй Речки. По словам очевидцев, водитель автомобиля марки Toyota Probox ехал со стороны улицы Выселковая. Водитель универсала планировал повернуть в сторону оптовой базы, расположенной неподалёку, и не заметил уже движущийся по трассе автомобиль марки Toyota Opa. Из-за невнимательности шофёра два автомобиля столкнулись. В результате оба транспортных средства протаранили леерные ограждения.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники скорой помощи. По предварительной информации, оба водителя пострадали. Автомобили получили серьёзные механические повреждения.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа, ещё одно ДТП, носящее массовый характер, произошло во Владивостоке в воскресенье, 13 мая. Автобус, КамАЗ и Mercedes-Benz столкнулись на спуске с Седанки. Два ДТП подряд заблокировали трассу Седанка – Патрокл. Свидетели заверили, что травмы различной степени тяжести получили несколько человек.