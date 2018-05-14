vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 мая 2018, 05:02

Published 14 мая 2018, 05:02

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Во Владивостоке водитель не заметил «Опу» и устроил аварию

14 мая 2018, 05:02
Сюжет
Происшествие
В понедельник, 14 мая, во Владивостоке произошла серьёзная авария. По предварительной информации, есть пострадавшие, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Инцидент случился на дороге в районе Второй Речки. По словам очевидцев, водитель автомобиля марки Toyota Probox ехал со стороны улицы Выселковая. Водитель универсала планировал повернуть в сторону оптовой базы, расположенной неподалёку, и не заметил уже движущийся по трассе автомобиль марки Toyota Opa. Из-за невнимательности шофёра два автомобиля столкнулись. В результате оба транспортных средства протаранили леерные ограждения.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники скорой помощи. По предварительной информации, оба водителя пострадали. Автомобили получили серьёзные механические повреждения.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа, ещё одно ДТП, носящее массовый характер, произошло во Владивостоке в воскресенье, 13 мая. Автобус, КамАЗ и ‎Mercedes-Benz столкнулись на спуске с Седанки. Два ДТП подряд заблокировали трассу Седанка – Патрокл. Свидетели заверили, что травмы различной степени тяжести получили несколько человек.

#Новости#Владивосток#Происшествие#Скорая помощь#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика