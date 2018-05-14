Во Владивостоке водитель не заметил «Опу» и устроил аварию

Инцидент случился на дороге в районе Второй Речки. По словам очевидцев, водитель автомобиля марки Toyota Probox ехал со стороны улицы Выселковая. Водитель универсала планировал повернуть в сторону оптовой базы, расположенной неподалёку, и не заметил уже движущийся по трассе автомобиль марки Toyota Opa. Из-за невнимательности шофёра два автомобиля столкнулись. В результате оба транспортных средства протаранили леерные ограждения.