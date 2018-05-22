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Posted 22 мая 2018, 07:08

Published 22 мая 2018, 07:08

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Мэрию Владивостока признали отстающей

22 мая 2018, 07:08
Столица Приморского края попала в рейтинг неэффективности мэров. Глава Владивостока, заметили эксперты, оказался в этом списке из-за накопившихся ранее проблем, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Ведомости».

По данным издания, первый рейтинг эффективности управления в городских округах подготовили представители агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и лаборатории региональных политических исследований Высшей школы экономики. Эксперты оценивали ситуацию в январе – марте 2018 года по двум блокам – политико-управленческому и социально-экономическому. Выборку составили все столицы субъектов и другие городские округа с населением более 300 000 человек.

Первые места в рейтинге заняли Казань, Тюмень и Ростов-на-Дону. Наихудший результат оказался у Махачкалы, Петрозаводска и Волгограда. Приморская столица оказалась в зоне отстающих.

«Отстающие города чаще всего имеют накопленные проблемы из-за неэффективности прежнего руководства, считают эксперты, – это прежде всего города, где недавно поменялась власть: Омск, Нижний Новгород, Владивосток, Махачкала», - приводятся результаты исследования.

К слову, новый градоначальник Владивостока Виталий Веркеенко руководит столицей Приморья с конца 2017 года. Он уже прошёл 100-дневный рубеж. За этот срок мэр успел сделать несколько важных заявлений и принять ряд решений, повлиявших на жизнь горожан.

На то, что мэрия справляется не со всеми своими задачами, обратили внимание даже надзорные ведомства. Так, например, в начале мая 2018 года прокуратура указала на то, что градоначальник оставил Владивосток беззащитным перед лесными пожарами.

А вы считаете Виталия Веркеенко эффективным мэром?
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#Новости#Общество#Опросы
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