Мэрию Владивостока признали отстающей

По данным издания, первый рейтинг эффективности управления в городских округах подготовили представители агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и лаборатории региональных политических исследований Высшей школы экономики. Эксперты оценивали ситуацию в январе – марте 2018 года по двум блокам – политико-управленческому и социально-экономическому. Выборку составили все столицы субъектов и другие городские округа с населением более 300 000 человек.