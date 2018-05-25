Поставка российского газа в Германию увеличилась на 13,4% с начала года

Posted 25 мая 2018, 13:23
Published 25 мая 2018, 13:23
Modified 1 сентября 2022, 02:56
Updated 1 сентября 2022, 02:56
Встреча прошла в ходе проведения Петербургского международного экономического форума .
По предварительной информации, с 1 января по 23 мая «Газпром» экспортировал в Германию 24,4 миллиарда кубических метров газа, что на 13,4% превышает показатель за подобный период 2017 года, - сообщает издание rns.online.
На встрече двух глав компаний усиленно обсуждалось строение «Северного потока – 2». Необходимость постройки газопровода в условиях возрастающего спроса европейского сообщества на импортный газ также была отмечена.
По итогам прошлого года «Газпром» экспортировал в Германию рекордный объем газа – 53,5 миллиарда кубометров, что на 7,2% или 3,6 миллиарда кубометров превосходит показатель за 2016 год (49,8 миллиарда кубометров).