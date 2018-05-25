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Posted 25 мая 2018, 13:23

Published 25 мая 2018, 13:23

Modified 1 сентября 2022, 02:56

Updated 1 сентября 2022, 02:56

Поставка российского газа в Германию увеличилась на 13,4% с начала года

25 мая 2018, 13:23
Согласно итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и генерального директора немецкой компании Uniper Клауса Шефера было установлено, что экспорт российского газа в Германию с 1 января по 23 мая текущего года увеличился на 13%, что составляет 24,4 миллиарда кубометров.

Встреча прошла в ходе проведения Петербургского международного экономического форума .

По предварительной информации, с 1 января по 23 мая «Газпром» экспортировал в Германию 24,4 миллиарда кубических метров газа, что на 13,4% превышает показатель за подобный период 2017 года, - сообщает издание rns.online.

На встрече двух глав компаний усиленно обсуждалось строение «Северного потока – 2». Необходимость постройки газопровода в условиях возрастающего спроса европейского сообщества на импортный газ также была отмечена.

По итогам прошлого года «Газпром» экспортировал в Германию рекордный объем газа – 53,5 миллиарда кубометров, что на 7,2% или 3,6 миллиарда кубометров превосходит показатель за 2016 год (49,8 миллиарда кубометров).

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