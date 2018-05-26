В Приморье хотят производить вакцины против ВПЧ и сахарного диабета

По информации пресс-службы администрации Приморского края, переговоры о сотрудничестве прошли с компаниями MSD International и «Фармасинтез». MSD является одной из ведущих международных фирм в области здравоохранения, занимается созданием, разработкой, производством и реализацией инновационных рецептурных препаратов. Её президент Кевин Али подчеркнул, что одно из ключевых направлений деятельности — это производство вакцин, в том числе против вируса ВПЧ, а также средств для лечения и профилактики онкологии, сахарного диабета, гепатита C, ВИЧ и других заболеваний.