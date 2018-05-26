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Posted 26 мая 2018, 05:18

Published 26 мая 2018, 05:18

Modified 17 августа 2022, 09:18

Updated 17 августа 2022, 09:18

В Приморье хотят производить вакцины против ВПЧ и сахарного диабета

26 мая 2018, 05:18
Сюжет
Производство
В Приморском крае рассматривают возможность производства вакцин против вируса папилломы человека и сахарного диабета. Вопрос обсудил глава региона Андрей Тарасенко на Петербургском международном экономическом форуме.

По информации пресс-службы администрации Приморского края, переговоры о сотрудничестве прошли с компаниями MSD International и «Фармасинтез». MSD является одной из ведущих международных фирм в области здравоохранения, занимается созданием, разработкой, производством и реализацией инновационных рецептурных препаратов. Её президент Кевин Али подчеркнул, что одно из ключевых направлений деятельности — это производство вакцин, в том числе против вируса ВПЧ, а также средств для лечения и профилактики онкологии, сахарного диабета, гепатита C, ВИЧ и других заболеваний.

Андрей Тарасенко предложил главе компании открыть производство на территории края. Он рассказал, что в Уссурийске работает предприятие «Ист-Фарм», которое изготавливает противотуберкулёзные, противовирусные, противораковые препараты, антибиотики, лекарства для лечения диабета. В планах компании — расширение производства. Глава региона предложил президенту MSD наладить сотрудничество с приморскими бизнесменами.

«Продукция "Ист-Фарм" продаётся во всём мире. Мы договорились с фирмой, что производство увеличим. Приезжайте, будем обсуждать. Сможем на Восточном экономическом форуме подписать предварительное соглашение в такой высокотехнологичной сфере. Мы готовы начать эту работу», — озвучил Андрей Тарасенко.

Кевин Али отметил, что подобный проект компании интересен, пообещал посетить регион и провести соответствующие переговоры. По его словам, компания готова инвестировать и развивать партнёрство.

На площадке форума Андрей Тарасенко также встретился с президентом группы компаний «Фармасинтез», которая является учредителем предприятия «Ист-Фарм», Викрамом Пуния. Он подтвердил свои намерения расширить производство в Уссурийске. Планируется, что новая линия будет производить аминокислоты. Также стороны обсудили возможность заключения офсетного контракта: инвестор должен будет в течение нескольких лет наращивать производство и вкладывать заранее определённый объём средств, а регион — гарантировать рынок сбыта. Сейчас опыт такого сотрудничества есть только у правительства Москвы.

#Новости#Общество#Андрей Тарасенко#Производство#Вакцина
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