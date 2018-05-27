Хабаровские полицейские продемонстрировали навыки борьбы и стрельбы

Posted 27 мая 2018, 04:17
Published 27 мая 2018, 04:17
Modified 1 сентября 2022, 02:51
Updated 1 сентября 2022, 02:51
По информации пресс-службы главного управления МВД России по Хабаровскому краю, в состязаниях поучаствовали пять команд - участковые уполномоченные полиции, сотрудники дежурной части, Госавтоинспекции, изолятора временного содержания и уголовного розыска.
Соревнования включили в себя пять этапов. Сотрудникам ведомства пригодились навыки боевых приёмов борьбы, стрельбы по мишеням из пневматического оружия, преодоления полосы препятствия, сборки и разборки автомата Калашникова и пистолета Макарова, а также метания гранаты на дальность.
Правильность выполнения заданий контролировали руководители подразделений. В случае нарушения судьи ставили перед участниками дополнительные штрафные задачи.
Победа досталась команде участковых уполномоченных полиции. Второе место заняли представители уголовного розыска, а третье – сотрудники Госавтоинспекции.
Победители получили дипломы и грамоты. Их вручил начальник отдела МВД России по Нанайскому району подполковник полиции Вячеслав Донец. Он поблагодарил участников за службу и активность.