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Posted 27 мая 2018, 04:17

Published 27 мая 2018, 04:17

Modified 1 сентября 2022, 02:51

Updated 1 сентября 2022, 02:51

Хабаровские полицейские продемонстрировали навыки борьбы и стрельбы

27 мая 2018, 04:17
Полицейские Нанайского района Хабаровского края приняли участие в служебно-прикладной эстафете. Мероприятие состоялось накануне празднования 300-летия российской полиции, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы главного управления МВД России по Хабаровскому краю, в состязаниях поучаствовали пять команд - участковые уполномоченные полиции, сотрудники дежурной части, Госавтоинспекции, изолятора временного содержания и уголовного розыска.

Соревнования включили в себя пять этапов. Сотрудникам ведомства пригодились навыки боевых приёмов борьбы, стрельбы по мишеням из пневматического оружия, преодоления полосы препятствия, сборки и разборки автомата Калашникова и пистолета Макарова, а также метания гранаты на дальность.

Правильность выполнения заданий контролировали руководители подразделений. В случае нарушения судьи ставили перед участниками дополнительные штрафные задачи.

Победа досталась команде участковых уполномоченных полиции. Второе место заняли представители уголовного розыска, а третье – сотрудники Госавтоинспекции.

Победители получили дипломы и грамоты. Их вручил начальник отдела МВД России по Нанайскому району подполковник полиции Вячеслав Донец. Он поблагодарил участников за службу и активность.

#Новости#Хабаровский край#Общество
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