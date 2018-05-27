Хабаровские полицейские продемонстрировали навыки борьбы и стрельбы

Соревнования включили в себя пять этапов. Сотрудникам ведомства пригодились навыки боевых приёмов борьбы, стрельбы по мишеням из пневматического оружия, преодоления полосы препятствия, сборки и разборки автомата Калашникова и пистолета Макарова, а также метания гранаты на дальность.