Муфтий: полиэтничность регионов России многократно возросла

Он отметил, что в ближайшее время члены общественной палаты России проведут консультации и обсудят законопроект о самостоятельном выборе родителями (законными представителями ребёнка) изучения национальных языков. По его словам, сейчас воскресные школы посещают тысячи детей. Однако при этом некоторые этнические мусульмане не только не отправляют детей, но и сами не интересуются религиозной жизнью. По мнению Крганов, это их личный выбор, поэтому осуждать их за него нельзя. Однако муфтий всё равно считает, что человек должен знать родной язык и быть приобщён к национальной культуре и традициям.