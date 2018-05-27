Муфтий: полиэтничность регионов России многократно возросла

Posted 27 мая 2018, 01:03
Published 27 мая 2018, 01:03
Modified 1 сентября 2022, 03:08
Updated 1 сентября 2022, 03:08
«Язык — святой дар, данный Богом, его необходимо сохранять в своём родном очаге и передавать детям, исполняя личный нравственный долг, не перекладывая его третьим лицам», - считает муфтий.
В последние годы государство поддерживает право каждого на национальное самовыражение, культуру, язык, предоставляет возможность изучения родного языка в школе. Использование такой возможности — неизменное право каждого. Полиэтничность регионов страны многократно возросла, русский язык все так же государственный, объединяющий, общий.
В России по-прежнему проживает огромное количество выходцев из бывших союзных республик: армяне, узбеки, таджики, киргизы, украинцы.
«Как быть с правами родителей, являющихся законопослушными мигрантами, которые стали уже гражданами страны, дети которых учатся в российских школах? Возможность удовлетворить их заявления в обязательном порядке в большинстве случаев объективно отсутствует. Разве это не будет свидетельствовать о дискриминации в сфере образования? Правозащитникам нужно вести себя последовательно до конца. Необходимо думать о всех жителях страны, и здесь ответ очевиден, нужно избавить правоприменительную практику от политизированных провокаций», - уверен Альбир хазрат Крганов.
Он отметил, что в ближайшее время члены общественной палаты России проведут консультации и обсудят законопроект о самостоятельном выборе родителями (законными представителями ребёнка) изучения национальных языков. По его словам, сейчас воскресные школы посещают тысячи детей. Однако при этом некоторые этнические мусульмане не только не отправляют детей, но и сами не интересуются религиозной жизнью. По мнению Крганов, это их личный выбор, поэтому осуждать их за него нельзя. Однако муфтий всё равно считает, что человек должен знать родной язык и быть приобщён к национальной культуре и традициям.
«Нельзя излишне политизировать данный вопрос, переводить его в конфликтную плоскость, раскалывать общество. Ну, запугаем родителей, навяжем администрированием детям изучение родного языка, чего добьемся? Только обратного негативного эффекта. Поэтому проблему изучения родного языка надо переводить в правое поле, с обозначением прав, обязанностей и ответственности всех субъектов, в сферу морального долга и социального служения для общественных организаций и граждан», - добавил он.