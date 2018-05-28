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Posted 28 мая 2018, 17:11

Published 28 мая 2018, 17:11

Modified 1 сентября 2022, 03:08

Updated 1 сентября 2022, 03:08

Ученые: алкоголь вызывает генные мутации и приводит к смерти

28 мая 2018, 17:11
Британские ученые изучили, какое действие алкоголь оказывает на человеческий организм. Выяснилось, что частое употребление алкоголя вызывает генные мутации, которые разрушают сердечную мышцу и приводят к летальному исходу.

Ученые из Имперского колледжа Лондона, Королевской больницы Бромтона и Лондонского института медицинских наук выяснили, что если человек будет в течение пяти лет выпивать семь бутылок вина в неделю, то умрет от болезни сердца. Об этом пишут dni.ru.

Из-за частого употребления алкоголя в гене, кодирующем белок титин, происходят мутации. Тинин является самым большим из известных белков. В его состав входят 38 тысяч аминокислот. Белок играет важную роль в сокращении поперечно-полосатых мышц сердца. Его мутирование приводит к дилатационной кардиомиопатии – сердечному заболеванию, которое характеризуется увеличением объема полостей сердца. Все это приводит к сердечной недостаточности и внезапной смерти.

Исследователи опросили 700 пациентов с таким заболеванием. Больные рассказали, сколько они пили алкоголя. Выяснилось, что даже при небольшом превышении рекомендуемого количества - 140 миллилитров этанола в неделю - сердце начинало плохо работать.

Медики проверили 141 пациента, которому был поставлен диагноз «алкогольная кардиомиопатия». Эта болезнь может развиться, если человек в течение пяти лет будет каждый день выпивать по одной бутылке вина. У 13,5% пациентов медики нашли дефектный ген титина – его доля оказалась намного выше, чем у всего населения в целом.

Ранее стало известно, что молодые россияне стали все чаще попадать в больницы с инфарктом. Медики считают, что причина этого заключается в чрезмерном употреблении алкоголя. В связи с этим Минздрав РФ предложил повысить возраст совершеннолетия до 21 года.

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