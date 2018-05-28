Ученые: алкоголь вызывает генные мутации и приводит к смерти

Posted 28 мая 2018, 17:11
Published 28 мая 2018, 17:11
Modified 1 сентября 2022, 03:08
Updated 1 сентября 2022, 03:08
Ученые из Имперского колледжа Лондона, Королевской больницы Бромтона и Лондонского института медицинских наук выяснили, что если человек будет в течение пяти лет выпивать семь бутылок вина в неделю, то умрет от болезни сердца. Об этом пишут dni.ru.
Из-за частого употребления алкоголя в гене, кодирующем белок титин, происходят мутации. Тинин является самым большим из известных белков. В его состав входят 38 тысяч аминокислот. Белок играет важную роль в сокращении поперечно-полосатых мышц сердца. Его мутирование приводит к дилатационной кардиомиопатии – сердечному заболеванию, которое характеризуется увеличением объема полостей сердца. Все это приводит к сердечной недостаточности и внезапной смерти.
Исследователи опросили 700 пациентов с таким заболеванием. Больные рассказали, сколько они пили алкоголя. Выяснилось, что даже при небольшом превышении рекомендуемого количества - 140 миллилитров этанола в неделю - сердце начинало плохо работать.
Медики проверили 141 пациента, которому был поставлен диагноз «алкогольная кардиомиопатия». Эта болезнь может развиться, если человек в течение пяти лет будет каждый день выпивать по одной бутылке вина. У 13,5% пациентов медики нашли дефектный ген титина – его доля оказалась намного выше, чем у всего населения в целом.
Ранее стало известно, что молодые россияне стали все чаще попадать в больницы с инфарктом. Медики считают, что причина этого заключается в чрезмерном употреблении алкоголя. В связи с этим Минздрав РФ предложил повысить возраст совершеннолетия до 21 года.