Ученые: алкоголь вызывает генные мутации и приводит к смерти

Медики проверили 141 пациента, которому был поставлен диагноз «алкогольная кардиомиопатия». Эта болезнь может развиться, если человек в течение пяти лет будет каждый день выпивать по одной бутылке вина. У 13,5% пациентов медики нашли дефектный ген титина – его доля оказалась намного выше, чем у всего населения в целом.