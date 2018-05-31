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Posted 31 мая 2018, 03:34

Published 31 мая 2018, 03:34

Modified 1 сентября 2022, 03:08

Updated 1 сентября 2022, 03:08

Позвали в гости: мигрант-нелегал расправился с двумя жительницами Приморья

31 мая 2018, 03:34
Сюжет
Происшествие
Вердикт по делу об убийстве двух жительниц Уссурийска провозгласили в Приморье, сообщила РИА «Восток-Медиа» официальный представитель прокуратуры Приморья Елена Телегина.

Присяжные заседатели Приморского краевого суда вынесли вердикт по уголовному делу против 39-летнего иностранца, не имевшего российской регистрации.

Присяжные заседатели сочли доказанным, что в конце января 2017 года в Уссурийске он убил двух женщин. Преступление произошло в квартире одной из потерпевших, куда фигуранта пригласили в гости.

Поссорившись с подругой хозяйки квартиры, он буквально исполосовал ее ножом. От полученных ран несчастная скончалась на месте. Осознавая, что находившаяся в момент резни в ванной хозяйка сообщит о его причастности к убийству, злоумышленник задушил ее проводом от утюга.

После этого фигурант снял с убитых ювелирные украшения общей стоимостью порядка 80 тысяч рублей и скрылся. Желая избежать ответственности за содеянное, он решил вернуться на родину, покинув Россию, однако был схвачен в поезде на станции Чита. При этом в ходе осмотра правоохранители обнаружили у него похищенные украшения.

Квалификацию действий подсудимого и наказание за содеянное определит председательствующий судья по обсуждению вердикта.

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