Позвали в гости: мигрант-нелегал расправился с двумя жительницами Приморья

Posted 31 мая 2018, 03:34
Published 31 мая 2018, 03:34
Modified 1 сентября 2022, 03:08
Updated 1 сентября 2022, 03:08
Присяжные заседатели Приморского краевого суда вынесли вердикт по уголовному делу против 39-летнего иностранца, не имевшего российской регистрации.
Присяжные заседатели сочли доказанным, что в конце января 2017 года в Уссурийске он убил двух женщин. Преступление произошло в квартире одной из потерпевших, куда фигуранта пригласили в гости.
Поссорившись с подругой хозяйки квартиры, он буквально исполосовал ее ножом. От полученных ран несчастная скончалась на месте. Осознавая, что находившаяся в момент резни в ванной хозяйка сообщит о его причастности к убийству, злоумышленник задушил ее проводом от утюга.
После этого фигурант снял с убитых ювелирные украшения общей стоимостью порядка 80 тысяч рублей и скрылся. Желая избежать ответственности за содеянное, он решил вернуться на родину, покинув Россию, однако был схвачен в поезде на станции Чита. При этом в ходе осмотра правоохранители обнаружили у него похищенные украшения.
Квалификацию действий подсудимого и наказание за содеянное определит председательствующий судья по обсуждению вердикта.