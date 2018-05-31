Позвали в гости: мигрант-нелегал расправился с двумя жительницами Приморья

После этого фигурант снял с убитых ювелирные украшения общей стоимостью порядка 80 тысяч рублей и скрылся. Желая избежать ответственности за содеянное, он решил вернуться на родину, покинув Россию, однако был схвачен в поезде на станции Чита. При этом в ходе осмотра правоохранители обнаружили у него похищенные украшения.