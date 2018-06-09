Для детей-сирот Приморья выкупят 300 квартир

В марте-апреле этого года для детей-сирот в Приморье приобрели 42 квартиры. Еще 46 аукционов начались в мае, примерно по столько же конкурсных процедур запланировано и на последующие месяцы. По плану до конца года в крае выкупят около 300 квартир. В ближайшие годы в крае построят 12 жилых домов для ребят из очереди. Три из них начнут строить уже в этом году в Лесозаводске и Находке. Во Владивостоке выдачу квартир для детей-сирот предполагает вторая очередь строительства жилого района «Снеговая падь», корпус D.