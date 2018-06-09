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Posted 9 июня 2018, 08:02

Published 9 июня 2018, 08:02

Modified 1 сентября 2022, 03:35

Updated 1 сентября 2022, 03:35

Для детей-сирот Приморья выкупят 300 квартир

9 июня 2018, 08:02
Вице-губернатор Ирина Мануйлова встретилась с детьми-сиротами, которые стоят в очереди на получение квартир. Главной темой стало обсуждение мер поддержки для тех, кто пока ещё ждёт жильё, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Одна из проблем, которую озвучили выпускники детских домов на встрече с врио губернатора Андреем Тарасенко главой – необходимость временной регистрации по месту пребывания до момента получения положенного по закону жилья. Из-за отсутствия прописки они не могут официально устроиться на работу, оформить детей в детские сады и школы.

Ирина Мануйлова рассказала, что глава региона уже направил предложения в адрес президента Владимира Путина, заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, а также министра внутренних дел Владимира Колокольцева о внесении изменений в правила регистрации граждан России.

Поправки в закон позволят регистрировать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, там, где они находились до выпуска из детского дома, пока их не обеспечат жильём.

«Ребята, кроме этого с каждым из вас мы готовы работать индивидуально и помочь в решении ваших вопросов – рассмотреть варианты с предоставлением временного жилья в учреждениях края, пока вы не получите квартиры, помочь с регистрацией и трудоустройством», – обратилась к присутствующим Ирина Мануйлова.

В настоящее время в сводном списке на получение жилья числятся 7 040 детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей. Из них 5 237 имеют право на получение жилплощади, так как являются совершеннолетними. Остальные также стоят в очереди, но ещё не достигли 18-летнего возраста.

На 2018 год в бюджете Приморского края на обеспечение жильём этой категории граждан предусмотрен почти 1 миллиард рублей из краевого и федерального бюджета. Более 630 миллионов из этих денег направлено департаменту образования и науки на приобретения жилья, и ещё 300 миллионов – департаменту градостроительства на строительство нового жилья.

В марте-апреле этого года для детей-сирот в Приморье приобрели 42 квартиры. Еще 46 аукционов начались в мае, примерно по столько же конкурсных процедур запланировано и на последующие месяцы. По плану до конца года в крае выкупят около 300 квартир. В ближайшие годы в крае построят 12 жилых домов для ребят из очереди. Три из них начнут строить уже в этом году в Лесозаводске и Находке. Во Владивостоке выдачу квартир для детей-сирот предполагает вторая очередь строительства жилого района «Снеговая падь», корпус D.

Кроме того, по поручению Андрея Тарасенко разработан закон о компенсации расходов за аренду жилья детям-сиротам, которые стоят в очереди на получение квартир.

«Ежемесячные компенсации из краевого бюджета за съём жилья дети-сироты будут получать до тех пор, пока им не будет предоставлена квартира», – подчеркнул глава края.

#Новости#Общество#АПК#Дети-сироты#Квартиры
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