Панкратион: главный бой MFP 221 состоялся во Владивостоке

В три раунда проходил международный турнир MFP 221. Выйти из октагона целым и невредимым удавалось не каждому спортсмену. В бою Валоди Айвазяна из Армении и Дмитрия Ганчука из Южно-Сахалинска последний получил травмы головы, но это всё равно не помешало спортсмену бороться до конца. В результате, по единогласному решению судей, победа досталась спортсмену из Армении.