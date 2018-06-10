Панкратион: главный бой MFP 221 состоялся во Владивостоке

Posted 10 июня 2018, 02:21
Published 10 июня 2018, 02:21
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
На суд приморцам спортсмены Дальневосточного Федерального округа представили пять профессиональных поединков. Ещё в трёх международных за призовое место боролись спортсмены из Украины, Армении и Польши.
Отметим, что первые пять поединков прошли в два раунда по пять минут каждый. Однако спортсмены не дали возможность зрителям смотреть на «долгий» бой. Так, поединок владивостокского борца Ильи Цегельникова и хабаровчанина Андрея Марченко закончился в первом же раунде после минуты боя победой приморца.
В три раунда проходил международный турнир MFP 221. Выйти из октагона целым и невредимым удавалось не каждому спортсмену. В бою Валоди Айвазяна из Армении и Дмитрия Ганчука из Южно-Сахалинска последний получил травмы головы, но это всё равно не помешало спортсмену бороться до конца. В результате, по единогласному решению судей, победа досталась спортсмену из Армении.
Долгожданное событие вечера – Главный бой MFP 221, который провёл владивостокский спортсмен Григорий Сиренко, заменивший травмировавшегося в процессе подготовки чемпиона мира и Кубка Азии по кудо Евгения Шаломаева с опытным польским бойцом Чиви Гжегош. Поединок закончился победой приморца в первом раунде. После награждения он отметил, что этого события ждал два года.
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», в турнире по современному панкратиону, в качестве почетного гостя, принял российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов, выступавший под эгидой промоушенов Pride, К-1 HERO’s, Dream, Strikeforce и M-1 Global. На его счету победы над Фабрисиу Вердумом, Андреем Орловским, Педро Риззо и Алистаром Оверимом.
В числе почетных гостей также оказались и мэр Владивостока Виталий Веркеенко и вице-губернатор Приморья Дмитрий Братыненко.