Ущерб от ЧП в посёлке Октябрьском Ванинского района достиг семи миллионов

РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что взрыв газа произошёл 9 июня. В результате загорелся пятиэтажный жилой дом, один человек погиб. Известно, что ещё один мужчина спасся тем, что выпрыгнул из окна, но получил ожоги и ушибы. Следствие возбудило уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура Хабаровского края также организовала проверку по факту взрыва газа. Сотрудники надзорного ведомства уделят внимание в том числе и управляющей компании ООО УК «Лада», которая обслуживает здание.