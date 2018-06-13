Ущерб от ЧП в посёлке Октябрьском Ванинского района достиг семи миллионов

Posted 13 июня 2018, 05:48
Published 13 июня 2018, 05:48
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Как пишет редакция Transsibinfo.com, больше всего пострадала находящаяся на первом этаже квартира, где произошёл взрыв: там выбиты стёкла, нарушены перегородки и лестничный марш.
«Сегодня рабочие начнут восстанавливать лестничный марш. После этого жители смогут заселиться в квартиры. В соседний, второй подъезд, который пострадал меньше, жители уже вернулись», — рассказал корреспонденту агентства специалист по взаимодействию со СМИ администрации Ванинского района Евгений Шахрай.
По его словам, администрация района выделит деньги на восстановление дома. Правда, случится это лишь после окончательного подсчёта ущерба.
РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что взрыв газа произошёл 9 июня. В результате загорелся пятиэтажный жилой дом, один человек погиб. Известно, что ещё один мужчина спасся тем, что выпрыгнул из окна, но получил ожоги и ушибы. Следствие возбудило уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура Хабаровского края также организовала проверку по факту взрыва газа. Сотрудники надзорного ведомства уделят внимание в том числе и управляющей компании ООО УК «Лада», которая обслуживает здание.