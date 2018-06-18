Эксперт: Повышение пенсионного возраста в России – необходимость

Posted 18 июня 2018, 14:42
Published 18 июня 2018, 14:42
Modified 1 сентября 2022, 07:41
Updated 1 сентября 2022, 07:41
Как сообщает издание Dni.ru, эксперт рассказала, что сохранение нынешнего пенсионного возраста привело бы к тому, что к 2030 году количество работающих людей сравнялось бы с числом пенсионеров. Таких экономик, где на одного рабочего приходится один пенсионер, просто не бывает.
Малева добавила, что если бы гражданину приходилось обеспечивать не только себя и свою семью, но и одного пенсионера, это привело бы к гибели экономики страны. Правительство по ее мнению, слишком поздно пошло на повышение пенсионного возраста и получило неприятные последствия.
Эксперт также заявила, что выбранная схема нововведения довольно жесткая, так как женщинам повысили пенсию сразу на восемь лет.