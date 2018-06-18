Эксперт: Повышение пенсионного возраста в России – необходимость

Малева добавила, что если бы гражданину приходилось обеспечивать не только себя и свою семью, но и одного пенсионера, это привело бы к гибели экономики страны. Правительство по ее мнению, слишком поздно пошло на повышение пенсионного возраста и получило неприятные последствия.