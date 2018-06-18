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Posted 18 июня 2018, 14:42

Published 18 июня 2018, 14:42

Modified 1 сентября 2022, 07:41

Updated 1 сентября 2022, 07:41

Эксперт: Повышение пенсионного возраста в России – необходимость

18 июня 2018, 14:42
Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева заявила, что повышение пенсионного возраста в настоящее время является самым правильным решением для страны.

Как сообщает издание Dni.ru, эксперт рассказала, что сохранение нынешнего пенсионного возраста привело бы к тому, что к 2030 году количество работающих людей сравнялось бы с числом пенсионеров. Таких экономик, где на одного рабочего приходится один пенсионер, просто не бывает.

Малева добавила, что если бы гражданину приходилось обеспечивать не только себя и свою семью, но и одного пенсионера, это привело бы к гибели экономики страны. Правительство по ее мнению, слишком поздно пошло на повышение пенсионного возраста и получило неприятные последствия.

Эксперт также заявила, что выбранная схема нововведения довольно жесткая, так как женщинам повысили пенсию сразу на восемь лет.

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