Экс-директор «Дальпресса» проведёт за решёткой семь лет

Posted 20 июня 2018, 05:21
Published 20 июня 2018, 05:21
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Фрунзенский районный суд Владивостока рассмотрел материалы уголовного дела в отношении исполнительного директора ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Дальпресс» Владимира Башкирова. Установлено, что в марте 2016 года фигурант уголовного дела лично получил от директора строительной компании, который на тот момент действовал в рамках Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности», 250 тысяч рублей - часть заранее оговоренной суммы взятки в размере 400 тысяч рублей.
За предложенные деньги Владимир Башкиров должен был подписать акты о приёмке выполненных работ, произведенных компанией взяткодателя по договору подряда о реконструкции ворот на складе бумаги. Оставшаяся часть денег в руки к экс-директору «Дальпресса» так и не попала, сотрудники правоохранительных органов задержали Владимира Башкирова при получении первой половины указанной суммы.
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, суд назначил подсудимому наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима со штрафом в размере одного миллиона 250 тысяч рублей. Приговор в законную силу ещё не вступил.
Ранее РИА «Восток-Медиа» уже публиковало подробности дела о получении взятки, которую инкриминируют Башкирову. Руководителя ИПК поймали с поличным 18 марта в его кабинете. Башкиров получил четверть миллиона рублей от директора коммерческой фирмы. Спустя несколько дней его посадили под домашний арест.