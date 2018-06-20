Экс-директор «Дальпресса» проведёт за решёткой семь лет

Фрунзенский районный суд Владивостока рассмотрел материалы уголовного дела в отношении исполнительного директора ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Дальпресс» Владимира Башкирова. Установлено, что в марте 2016 года фигурант уголовного дела лично получил от директора строительной компании, который на тот момент действовал в рамках Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности», 250 тысяч рублей - часть заранее оговоренной суммы взятки в размере 400 тысяч рублей.